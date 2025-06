Maika Randazzo irriconoscibile: prima e dopo Temptation Island

Vi ricordate Maika Randazzo, la giovane tentatrice di Temptation Island che nell’edizione del 2024 aveva fatto perdere la testa a Lino Giuliano, fidanzato di Alessia? In attesa di seguire la nuova stagione di uno dei programmi estivi più seguiti dal pubblico italiano, cerchiamo di scoprire com’é cambiata la ragazza romana.

Maika Randazzo di Temptation Island prima e dopo

Si è fatta conoscere lo scorso anno durante la sua esperienza a Temptation Island, Maika Randazzo, che da poco ha compiuto trent’anni, è diventata nota per essere stata una delle tentatrici del programma condotto da Filippo Bisciglia. Nel corso del viaggio nei sentimenti ha fatto molto parlare di sé per il flirt con Lino Giuliano. A causa sua, il concorrente è uscito in anticipo, dopo che la fidanzata Alessia aveva richiesto un falò di confronto anticipato.

Da allora, la giovane romana sembra un’altra. Ha cambiato radicalmente aspetto e in molti credono che abbia fatto qualche ritocco al viso: filler, zigomi, colore e taglio dei capelli. Insomma, ha rivoluzionato la sua immagine tanto da essere quasi irriconoscibile. Sui social condivide molte foto che non passano inosservate ed è proprio uno degli ultimi post che l’ha fatta tornare al centro del gossip.

L’ultimo post sui social

La giovane Maika ha condiviso un post su Instagram diventato subito virale. Si tratta di una serie di foto attraverso cui mostra le sue forme e il viso. La maggior parte degli utenti non ha potuto fare a meno di notare come sia cambiata rispetto ad un anno fa, tanto che molti hanno pensato addirittura che abbia usato l’intelligenza artificiale per modificare gli scatti.

Cosa fa oggi Maika Randazzo

L’esperienza di Temptation Island ha cambiato Maika Randazzo sotto ogni punto di vista. La giovane romana è cresciuta e maturata dopo l’avventura in tv e oggi è completamente concentrata sulla sua vita professionale, senza, però, rinunciare alla sfera privata, di cui non sappiamo molto.

Il flirt con Lino Giuliano l’ha esposta a diverse critiche e sembra che oggi non abbia nessuna intenzione di fare parlare di sé: preferisce mantenere una certa privacy sulla vita sentimentale.

Il programma le ha permesso di conoscere molte persone che ancora oggi fanno parte della sua quotidianità. Sui social, a tal proposito, ha condiviso alcuni scatti del suo compleanno in cui compaiono anche molti ex concorrenti del programma con cui ha stretto un forte legame. La sua carriera è appena iniziata e Maika ha tanti progetti da realizzare, sempre a testa alta, con determinazione e intraprendenza.