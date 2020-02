Mai scherzare con le stelle, film Rai Uno: trama e cast attori

Trama Mai scherzare con le stelle, di cosa parla il film di Rai Uno

La trama di Mai scherzare con le stelle potrebbe senz’altro colpirvi perché la storia d’amore che propone nasce per caso e regala oltre che tante emozioni molte risate. Il film di Rai Uno ruota attorno alle vite di Ines e Alfredo: lei è una giovane netturbina con la passione degli oroscopi, lui invece è un ricercatore in ingegneria che sta cercando di creare un robot che possa capire in qualche modo i desideri umani. Due storie diversissime – è indubbio – ma non per questo incompatibili. Soprattutto se di mezzo c’è un tubo rotto. Veniamo subito al dunque.

La storia di Ines e Alfredo a Mai scherzare con le stelle

L’intreccio narrativo parte con questo tubo che rompendosi causa danni al soffitto di Alfredo; inutile dirvi che il tubo in questione è a casa di Ines e che proprio per questo motivo tra i due all’inizio non scorrerà affatto buon sangue. La situazione cambierà quando i genitori della ragazza, che non è proprio una di quelle che dice sempre la verità, si recheranno a casa sua e la costringeranno a rifugiarsi da Alfredo per evitare che venga fuori che è una netturbina. Ines farà tutto il possibile per imbrogliare i genitori e passare per la fidanzata di Alfredo. Fino a un certo punto ovviamente: fingere con due caratteri così diversi – lei confusionaria e sognatrice, lui ordinato e razionale – non è facilissimo; sarà solo il tempo e una serie di eventi a permettere a entrambi di volersi bene davvero.

Mai scherzare con le stelle cast: personaggi e attori del film

Mai scherzare con le stelle è una commedia romantica di circa cento minuti diretta da Matteo Oleotto e interpretata da un cast ben nutrito di attori; vediamo assieme chi sono:

Alessandro Roja;

Pilar Fogliati;

Carlotta Natoli;

Emanuela Grimalda;

Fiorenza Pieri;

Adriano Pantaleo;

Maurizio Fanin;

Ariella Reggio.

Visti gli attori e considerata la trama di Mai scherzare con le stelle, noi un pensierino ce lo faremmo: il film merita davvero. Nel caso, buona visione!