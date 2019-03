Mahmood a Verissimo: “Si, un po’ mi sono stancato”

Mahmood intervista a Verissimo: le dichiarazioni del cantante

Prima volta a Verissimo per Mahmood, il vincitore del Festival di Sanremo 2019. Il cantante ha raccontato a Silvia Toffanin la sua nuova vita, non nascondendo la stanchezza per alcuni atteggiamenti nei suoi confronti. Il giovane ha fatto riferimento a quelle persone che continuano a fare domande sulle sue origini. “Sì, un po’ mi sono stancato di domande del genere, di stare sempre lì a ribadire le mie origini. Non serve a niente, dopo un po’ mi stanco”, ha confidato Alessandro, che è nato e cresciuto a Milano e che ha visitato l’Egitto, terra natale del padre, solo una manciata di volte. Nel programma di Canale 5 il 26enne ha chiarito pure il suo rapporto con il padre Amed, che da tempo non vive più in Italia.

Mahmood a Verissimo: le parole sul padre Amed

“Mio padre mi ha telefonato dopo la vittoria a Sanremo. Mi ha chiesto di vederci presto. Oggi abbiamo un mini rapporto, che in realtà si è creato già da qualche anno”, ha puntualizzato Mahmood a Verissimo. “Non mi sono mai sentito abbandonato o tradito fino ad oggi. Ho sempre avuto una famiglia numerosa, con tanti cugini, e non mi sono mai sentito solo. Ho avuto un’infanzia felice”, ha assicurato il cantautore.

Verissimo: Mahmood parla delle canzoni che ha scritto

E a proposito del rapporto col padre, che viene spesso citato nella sue canzoni come Soldi, Mahmood ha ribadito: “Queste canzoni arrivano più dalla riflessione che dal dolore”.