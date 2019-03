Mahmood, ancora sorprese per il vincitore di Sanremo: la foto che tutti aspettavano

By

Mahmood dopo Sanremo, finalmente la foto che tutti stavano aspettando

Sin da quando Mahmood ha messo piede per la prima volta sul palco dell’Ariston, una domanda gli è stata rivolta più di tante altre. Quale? Questa: “Sai di somigliare a Marracash?”. Ammettetelo, anche voi lo avete pensato almeno una volta. Che sia stato un pensiero nato in modo spontaneo oppure nato dopo che qualcuno ve lo ha fatto notare, Mahmood e Marracash sembrano davvero due gocce d’acqua. Naturalmente non sono davvero fratelli, i due cantanti si conoscono e sono consapevoli, almeno oggi, di somigliarsi almeno un pochino. E infatti oggi pomeriggio è arrivata la sorpresa sui profili social del vincitore di Sanremo 2019!

Mahmood e Marracash: la foto insieme e i messaggi dei due cantanti

Oggi Mahmood e Marracash insieme hanno intrattenuto i fan sui social. I due hanno pranzato insieme e lo ha fatto sapere il cantante di Soldi. Tramite il suo profilo Instagram, con una storia, Mahmood ha detto: “Ragazzi oggi sono a pranzo con mio fratello”. E dopo queste parole ha inquadrato anche il rapper, che era accanto a lui. Marracash nel frattempo stava registrando una storia per il suo profilo! “Storia contemporaneamente, ognuno dice la sua. Fratelli segreti”, ha ironizzato Marra nei video che sono ancora visibili sui rispettivi profili Instagram. Insomma, oggi abbiamo la certezza che anche loro due sono consapevoli di questa somiglianza. E guardando la foto, effettivamente possiamo dire che si somiglino davvero tanto!

Mahmood insieme a Marracash, la foto: “Ho trovato mio fratello”

Oltre alle stories, entrambi i cantanti hanno postato sui loro profili Instagram una fotografia, la stessa. “I found my brother”, ha scritto nella didascalia Mahmood, ovvero “Ho trovato mio fratello”. Diversa invece la didascalia scelta da Marracash, che ha scritto: “Separati alla nascita”. La foto di Mahmood e Marracash insieme sta facendo sognare i fan di entrambi in questo momento: arriverà presto un duetto insieme?