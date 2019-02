Mahmood a Le Iene: il saluto a Ultimo e l’ironica risposta a Salvini

Le Iene, Mahmood dopo Sanremo 2019: i saluti ad Ultimo e le nuove parole su Matteo Salvini

Si è placata, ma non troppo. Sono ancora tanti quelli che continuano a parlare della polemica nata a causa della vittoria di Mahmood a Sanremo 2019. Nonostante le cose che si sono sentite dire in queste settimane, il diretto interessato se ne è fregato e ha cercato di godersi al meglio il suo attuale successo. Oggi, Le Iene sono tornate a parlare del Festival con un inedito servizio. Il programma tv in onda in diretta su Italia uno ha incontrato il noto rapper italo-egiziano. Il giovanissimo ragazzo è tornato a rispondere a Matteo Salvini e ad Ultimo.

Mahmood risponde a Matteo Salvini ed Ultimo a Le Iene dopo il Festival di Sanremo

Mahmood ha risposto a Salvini. Per chi non lo ricordasse, il vice-premier dichiarò di non apprezzare molto la canzone vincitrice di Sanremo e di averne preferite delle altre. Di fronte a tale opinione, Alessandro ha risposto ancora una volta: “Ci sta, la musica son gusti personali.” Successivamente, il rapper ha risposto a Matteo e a chi lo ha giudicato solo per avere origini egiziane cantando un noto brano di Toto Cutugno, ‘L’italiano’: “Lasciatemi cantare, con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare, sono un italiano!” Ovviamente, quello di Mahmood è stato un modo per sdrammatizzare le polemiche di questi ultimi giorni.

Mahmood a Le Iene: i simpatici saluti ad Ultimo

Mahmood è stato invitato a mandare un saluto anche al suo collega Ultimo, nonché secondo classificato al Festival della musica Italia. Il cantante ha risposto con una simpatica risate a Le Iene, cercando di non sembrare assolutamente polemico e si è lasciato andare ad un semplice: “Io non dico ragazzo, dico Ultimo. Ciao Ultimo.”