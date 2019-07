Mahmood fidanzato con Dardust? Lui risponde così

Mahmood fidanzato con il produttore Dardust? Lui risponde così

Durante le ultime ore era iniziata a circolare una notizia che riguarda la vita sentimentale di Mahmood. Il settimanale Chi aveva annunciato una grande esclusiva secondo la quale il vincitore di Sanremo 2019 avrebbe trovato l’amore tra le braccia di Dario Faini, in arte Dardust, e avrebbe trascorso una romantica vacanza in Grecia insieme a lui. La foto pubblicata dal noto magazine sui suoi profili social mostra il cantante e il produttore abbracciati e in perfetta sintonia. Ma quale sarà la realtà dei fatti? Il corteggiatissimo Mahmood ha davvero trovato un nuovo fidanzato? A rivelare la verità ci ha pensato lui tramite il suo profilo Instagram pubblicando delle stories che lasciano intendere che tra lui e il produttore non c’è nessun legame sentimentale.

L’ironica smentita di Alessandro sulla sua love story con Dario

Alessandro, il nostro Mahmood, ha smentito la love story con Dario Faini pubblicando delle stories su Instagram ricche di ironia. Nella prima, il cantante riprende le foto pubblicate da Chi, taggando Dardust con tanto di faccina che ride. Nella seconda stories, invece, giocherella sulla notizia insieme ad una sua amica. Dario Faini, dal canto suo, ha ripostato nel suo profilo la stories di Mahmood. Quindi, tra i due, oltre ad una bella amicizia ed una grande intesa, non c’è nulla, nessuna storia d’amore. Le loro parole, i loro gesti, vanno così a smentire l’esclusiva che il magazine diretto da Alfonso Signorini voleva lanciare. Qualcuno, però, continua a chiedersi se entrambi siano sinceri. C’è il sospetto, infatti, che sia Mahmood e sia Dardust non vogliano dare la propria vita sentimentale in pasto al gossip. Sarà davvero così? La cosa migliore da fare è quella di credere al cantante e al produttore.

Mahmood gay o no? Lui risponde: “Non frega niente a nessuno“

Da quando il cantante ha fatto la sua comparsa a Sanremo sono stati in tantissimi a domandarsi se sia gay oppure no. C’è da dire che Mahmood nelle sue risposte fu geniale perché si rifiutò di dare conferme o smentite: “Non mi pongo il problema. L’idea stessa del coming out è un passo indietro, perché presuppone il bisogno di dividerci tra etero e omosessuali. È come per l’ integrazione: queste cose, per la mia generazione, esistono già. Se vado a letto con un uomo o una donna non frega niente a nessuno”.