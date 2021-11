Magic Mike 3 ci sarà: l’annuncio di Channing Tatum

Buone notizie per tutte le fan di Channing Tatum: Magic Mike 3 si farà! A sei anni dall’uscita del sequel l’attore e ballerino ha annunciato su Twitter che presto tornerà ad indossare i (pochi) panni dello spogliarellista Mike. Tatum ha fatto sapere ai suoi follower che il progetto è in fase di realizzazione.

Channing Tatum ha condiviso in un tweet la foto della sceneggiatura del terzo film di Magic Mike. Il 41enne ha così confermato l’uscita del nuovo capitolo della saga cinematografica, che uscirà molto probabilmente tra la fine del 2022 e gli inizi del 2023 sulla piattaforma streaming HBO Max.

In una breve dichiarazione al magazine Variety Channing Tatum ha dichiarato entusiasta:

“Non ci sono parole per descrivere quanto sia elettrizzato per questo ritorno nel mondo di Magic Mike con Steven, Greg, Reid e le fantastiche persone che lavorano per HBO Max. Lo Stripperverse non sarà mai più lo stesso”

Il Ceo di Warner Bros, Toby Emmerich, si è invece detto entusiasta di tornare a lavorare con Channing Tatum e Steven Soderbergh, che trova due artisti poliedrici e creativi, in grado di mescolare in una sola pellicola danza, dramma, romance e humor, come accaduto appunto con Magic Mike.

Torna alla regia Steven Soderbergh

Soderbergh ha diretto il primo Magic Mike ma non il sequel, di cui si è occupato Gregory Jacobs. Al momento non si conoscono i dettagli della trama di Magic Mike 3, che è rigorosamente top secret. Quel che è certo è che alla sceneggiatura sta lavorando di nuovo Reid Carolin, già autrice dei primi due capitoli.

Sicuro pure il titolo completo del terzo sequel: sarà Magic Mike’s Last Dance. I primi due film – usciti nel 2012 e nel 2015 – hanno riscosso un enorme successo in tutto il mondo e, nel 2017, il franchise è approdato anche a teatro con lo spettacolo Magic Mike Live. Questo è stato lanciato a Las Vegas e si è rapidamente diffuso a livello internazionale a Londra, Berlino e in Australia.

Quando il business di Magic Mike è iniziato a crescere nel corso degli anni, i produttori, tra cui Tatum e Soderbergh, hanno notato un forte interesse per il mondo di Magic Mike. Per questo hanno iniziato a sviluppare una sceneggiatura che avrebbe dato una degna conclusione a questa storia.