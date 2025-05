Magalli fuori controllo con Francesca Manzini: battutaccia e fuorionda

Nella puntata di oggi, 26 maggio, de La Volta Buona si è parlato molto di Stefano De Martino. A commentare le prodezze da conduttore, oltre alla presentatrice Caterina Balivo, abbiamo trovato Francesca Manzini e Giancarlo Magalli. Quest’ultimo sembra non avere mai perso lo spirito sarcastico che lo contraddistingue da anni. Un modo di ironizzare che spesso può risultare fuori luogo. Ed è proprio quello che è accaduto oggi nella trasmissione di Caterina Balivo. Si parlava, appunto, di Stefano De Martino e se ne stavano apprezzando le doti fisiche. In particolar modo, le donne presenti in studio, elogiavano la bellezza del conduttore napoletano. Così Giancarlo Magalli non ha potuto esimersi dal dire la sua.

Riferendosi alla sua compagna di posto, Francesca Manzini, Magalli ha fatto presente che avrebbe preferito vedere quest’ultima senza veli, alludendo anche a riti orgiastici. I modi diretti con cui Magalli si è riferito, hanno messo in imbarazzo sia la Manzini che la Balivo. Quest’ultima ha persino fatto finta di non sentire le esternazioni fuori luogo dell’ex conduttore de I Fatti Vostri. “Aspetta Giancarlo, perché se pure tu cominci a dire cose strane io mi perdo. Credo sia meglio uscire da questa impasse!”. Queste le parole, a chiosa, di Caterina Balivo nel tentativo disperato di cambiare discorso e dirigersi verso altri argomenti.

Giancarlo Magalli ospite de La Volta Buona punzecchia la Manzini

Giancarlo Magalli però non è un carattere facilmente domabile e così, malgrado l’invito della Balivo a chiudere il discorso, il conduttore ha continuato a parlare. Mentre andava in onda un nuovo servizio, si sentiva furionda Magalli incalzare nei suoi discorsi sconvenienti con Francesca Manzini. Al rientro gli animi si sono calmati e i discorsi vertevano, per la gioia di tutti, su altro.

Giancarlo Magalli ha continuato, però, con il suo fare kafkiano. Così quando la Balivo ha presentato l’attore Giovanni Esposito in qualità di regista di un nuovo film in uscita, l’ex conduttore de I Fatti Vostri non ha perso tempo ed ha nuovamente ironizzato: “Me li ricordavo diversi i registi” Ha detto Magalli. Suscitando un certo clamore, salvo poi rendersi conto che non aveva capito bene. Infatti Magalli credeva che Esposito fosse un regista di trasmissioni Rai e non di film. Così si è scusato con l’attore napoletano.

Nel mentre Caterina Balivo ha notato che il conduttore si stava annoiando perché guardava spesso l’ora: “Forse Giancarlo ha un impegno perché guarda in continuazione l’orologio”. Lui ha risposto difendendosi e dicendo che stava seguendo tutto con grande attenzione. Che dite… Avrà ironizzato anche questa volta?