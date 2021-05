Magalli, frecciata ad Adriana Volpe. Poi svela: “Potrei mollare I Fatti Vostri”

Di recente Samanta Togni ha comunicato il suo addio alla co-conduzione de I Fatti Vostri. L’ex volto professionista del corpo di ballo di Ballando con le Stelle ha fatto sapere la sua volontà di intraprendere un percorso professionale diverso. La sua scelta non avrebbe nulla a che vedere con Magalli. Giancarlo, a NuovoTv, ha dichiarato che Samanta è una persona adorabile e con lei è andato d’accordo. Hanno lavorato bene insieme, ma lei ha un altro format e ha scelto di continuare l’avventura a Domani è Domenica:

“Mi ha lasciato lei, certo, sono sempre le mie partner tv a lasciarmi”

I vertici di Rai2, adesso, dovranno concentrarsi sulla scelta della sua nuova compagna che lo affiancherà nella prossima stagione. Si è parlato di Pamela Camassa, compagna di Filippo Bisciglia, ma di questo Giancarlo non ne sa nulla perchè non ha mai partecipato alla scelta. Alla rivista, inoltre, ha fatto sapere che a Natale potrebbe lasciare I Fatti Vostri. Il suo desiderio è quello di tornare alla vecchia conduzione a staffetta. Per anni si è passato il testimone con Fabrizio Frizzi, Alberto Castagna, Massimo Giletti:

“Per quattro mesi uno ce la fa, ma otto sono propri tanti. Mi piacerebbe condurlo sino a natale, anche se già mi si sovrapporrebbero i due programmi. Mi devo disintossicare”

Su chi l’ha affiancato in tutti questi anni, da Laura Forgia a Roberta Morise fino a Samanta Togni, Magalli ha asserito che sono state tutte bravissime. Tuttavia non ha risparmiato una frecciatina ad Adriana Volpe con cui ha avuto numerose discussioni, l’ultima finita in tribunale, come fa sapere la rivista diretta da Signoretti:

“Ci abbiamo messo di più a trovarne una sbagliata che tre giuste”

Magalli raddoppia su Rai2: il nuovo quiz oltre I Fatti Vostri

Nella prossima stagione televisiva Giancarlo Magalli raddoppia. In autunno, infatti, oltre a tornare al timone de I Fatti Vostri condurrà un nuovo quiz pomeridiano su Rai2. Sarà un gioco divertente sulla lingua italiana e il suo obiettivo sarà quello di intrattenere i telespettatori.

Il nuovo programma di Giancarlo Magalli sarà la versione italiana del format inglese lungo, nome che nasce dall’unione delle parole ‘lingua’ e ‘bingo’. Ha dichiarato che ha avuto modo di vederlo e l’ha trovato molto divertente. Al momento sembra confermata la collocazione nel palinsesto di Rai2: dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 18.