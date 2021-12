Magalli fa flop: chiuso in anticipo il suo nuovo programma su Rai 2

Non è un periodo semplice per il conduttore, tra sconfitte in tribunale e ascolti deludenti

La Rai ha deciso di cancellare Una parola di troppo, il nuovo game show in onda sulla seconda rete e condotto da Giancarlo Magalli. A lanciare lo scoop il sempre informato Dagospia. A quanto pare il 24 dicembre andrà in onda l’ultima puntata del programma, che ha oscillato sempre tra il 3 e il 4 per cento di share. Troppo poco per prolungarne oltremodo l’agonia. Da gennaio dunque non sarà più in palinsesto.

Giancarlo Magalli resta quindi momentaneamente disoccupato: cosa ne sarà del suo futuro televisivo? Lo scorso maggio il 74enne ha abbandonato I Fatti Vostri, che ha condotto per oltre un decennio per cercare nuovi stimoli e vivere nuove avventure professionali. Oggi lo show di Michele Guardì è presentato, con ottimi risultati, da Salvo Sottile e Anna Falchi. La nuova coppia piace al pubblico ed è l’unico spettacolo di Rai Due che funziona alla grande.

Per ora Giancarlo Magalli non ha ancora commentato la notizia della cancellazione di Una parola di troppo. L’ultimo post Facebook del presentatore è quello inerente la sconfitta in tribunale contro Adriana Volpe. Magalli dovrà risarcire la collega per averla insultata in una intervista rilasciata al settimanale Chi.

La vittoria di Adriana Volpe

Nei giorni scorsi il Tribunale di Milano ha condannato Giancarlo Magalli per diffamazione aggravata nei confronti di Adriana Volpe in relazione ad un’intervista rilasciata sulla rivista Chi nel novembre 2017. Il conduttore televisivo dovrà risarcire i danni patiti dalla nuova opinionista del Grande Fratello Vip – assistita dagli avvocati Michele Briamonte, Nicola Menardo e Stefania Nubile dello Studio Grande Stevens – liquidati in via di provvisionale in 25.000 euro e pagare 14.000 euro di multa. La Volpe, che si è costituita parte civile, ha querelato Magalli dopo aver ritenuto che quest’ultimo, nel corso dell’intervista e nell’esprimere il proprio parere sul caso Weinstein, avesse implicitamente fatto allusione a lei e alla sua carriera.