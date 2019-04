Magalli e i suoi amori: il rapporto con la 22enne Giada e con le ex mogli

Magalli parla per la prima volta degli amori della sua vita: dal matrimonio con Carla all’amicizia con Giada

Giancarlo Magalli parla per la prima volta delle donne che hanno fatto parte della sua vita e lo fa nel corso di un’intervista per il settimanale Gente. Dagli amori adolescenziali al matrimonio con la prima moglie, Carla Crocivera. Si sono conosciuti a Punta Ala e da quell’incontro è nato un bellissimo rapporto. Lo stesso autore televisivo ammette che insieme stavano davvero bene. Non avevano ancora fatto progetti, quando hanno scoperto che sarebbe nata la loro prima figlia, Manuela nel 1972. La loro storia è poi, però, naufragata, a causa delle scelte prese dallo stesso Magalli. Scendendo nel dettaglio, il conduttore si trovava a vivere un’incertezza nel mondo del cinema. Qui il lavoro si presentava incerto, tanto che aveva deciso di fare l’assicuratore insieme al padre. Questo impiego, però, non lo rendeva per nulla felice e dopo un anno aveva deciso di parlarne con Carla. Secondo quanto racconta Magalli, la donna gli aveva consigliato di non rimettersi in gioco nel mondo del cinema. Ma ecco che il conduttore il giorno dopo aveva già lasciato il lavoro da assicuratore, la sua casa e anche Carla.

Giancarlo Magalli, la fine del matrimonio con Valeria Donati

Il secondo matrimonio è stato quello con Valeria Donati, che ai tempi era una persona sconosciuta. Secondo il racconto dello stesso conduttore, lei l’aveva visto in televisione e aveva deciso di chiamarlo, trovando il suo numero sull’elenco telefonico. Da questa telefonata, Magalli aveva compreso di voler rivedere Valeria, tanto che aveva deciso di incontrarla nel suo ufficio. Ed ecco che, piano piano, questa amicizia aveva preso un’altra forma. Si sono sposati nell’anno 1989 e il loro amore è durato per ben 22 anni, che Magalli definisce “belli e sereni”. La storia, però, è naufragata a causa dell’incontro di Valeria con uno psicologo. Per sconfiggere un mal di testa che non passava, secondo quanto racconta il conduttore, la donna pare si sia affidata alle cure di “un presunto luminare”. Magalli rivela: “Se n’è innamorata ed è fuggita con lui”. Ma molto discusso è attualmente il suo rapporto con la giovane di 22 anni, Giada, di cui ora rivela la verità.

Magalli parla per la prima volta del suo rapporto con Giada, conosciuta a I Fatti Vostri

Ma che tipo di rapporto ha al momento con le sue ex Magalli? Il conduttore rivela di aver mantenuto un bel legame con Carla, tanto che spesso si incontra con il marito di quest’ultima. Invece, con Valeria non è andata allo stesso modo. A lui farebbe piacere rivederla, ma pare che lei preferisca restare “distante, a volte scostante”. È riuscito a gestire questa seconda separazione attraverso un’altra donna, di cui però preferisce non fare il nome. E con Giada, la 22enne conosciuta a I fatti vostri? Il conduttore rivela che con la giovane c’è stata “un’amicizia un po’ più affettuosa delle altre”. Oltre che per la differenza d’età, Magalli avrebbe preferito chiudere questo rapporto, poiché gli stili di vita erano troppo diversi. Ormai da 7 anni, il conduttore vive da solo e dedica tutto il suo amore alle figlie Manuela e Michela.