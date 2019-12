Magalli e Di Battista, la strana coppia: Vigilia di Natale assieme all’Olgiata

La strana coppia: Giancarlo Magalli e Alessandro Di Battista attovagliati assieme alla Vigilia di Natale

La strana coppia di Natale, anzi della Vigilia di Natale. No, non stiamo parlando del celebre film ‘Una poltrona per due’, che da svariati anni a questa parte va in onda la sera del 24 dicembre sui canali Mediaset e che vede nemici/amici Louis Winthorpe e Billie Ray Valentine, bensì quella formata da Giancarlo Magalli e Alessandro Di Battista. Che ci facevano attovagliati assieme? Eh sì, perché il conduttore della Rai e una delle anime fumantine del Movimento 5 Stelle (si mormora che nella prossima tornata elettorale il ‘Dibba’ tornerà a candidarsi dopo la ‘pausa’ presa nelle scorse elezioni) hanno trascorso la Vigilia seduti allo stesso tavolo, in una villa all’Olgiata. Lo spiffero lo ha sussurrato Alberto Dandolo sul suo profilo Instagram e poi su Dagospia, corredandolo con degli scatti…

“Dibba e Magalli, il mistero si ingrossa”. Lo spiffero di Alberto Dandolo

La strana coppia Dibba – Magalli. “Ma cosa ci facevano il conduttore, sua figlia e Di Battista attovagliati tutti assieme alla Vigilia di Natale? Ah saperlo… E il mistero si ingrossa”, scrive Dandolo concludendo: “Il cenone si è svolto in una villa all’Olgiata.” Chissà che rapporti intrattengono il volto storico del servizio pubblico e il tenace pentastellato…