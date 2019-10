La madre di Filippo Bisciglia: ecco cosa pensa di Pamela Camassa

Filippo Bisciglia e Pamela Camassa: parla la madre del conduttore di Temptation Island Vip

Insieme da dodici anni Filippo Bisciglia e Pamela Camassa formano una delle coppie più unite del mondo dello spettacolo. Nonostante la crisi di qualche anno fa, il conduttore di Temptation Island Vip e la showgirl sono oggi più complici e forti che mai. E nell’ultimo periodo hanno pure lavorato insieme ad Amici Celebrities, dove la loro passione non è passata inosservata. Filippo e Pamela convivono anche a Roma ma per il momento non sognano il matrimonio. Ma cosa pensa la famiglia Bisciglia di questo rapporto nato tempo fa? La signora Elisabetta, la madre di Filippo, ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni sul settimanale Di Più Tv.

Pamela Camassa approvata dalla famiglia Bisciglia

“Pamela Camassa? Una donna straordinaria”, ha detto la madre di Filippo Bisciglia alla rivista edita da Cairo Editore. La donna, che ha combattuto a lungo contro un tumore, ha aggiunto che non vede l’ora di avere qualche nipotino da Filippo e Pamela. “Magari. Ho già un nipote meraviglioso perché mia figlia è mamma, ma è già grande. Cosa darei per avere un piccolino per casa…”, ha confidato la signora. Un desiderio che però non si realizzerà a breve. Bisciglia ha infatti cambiato idea sulla scelta di avere un erede con la Camassa, come dichiarato in un’intervista rilasciata al settimanale Chi.

Le ultime parole di Filippo Bisciglia sulla famiglia

“Anni fa avrei voluto un pargoletto subito. Lei mi diceva “ni”, “no”, “forse”, ora è successo che ho 42 anni. Questo discorso mi incupisce un po’. Non credo che diventeremo genitori, ma questo non vuol dire che non siamo una famiglia”, ha ammesso Filippo Bisciglia.