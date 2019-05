Madonna all’Eurovision 2019: la performance convince a metà

Eurovision 2019: l’esibizione di Madonna divide il pubblico

Non ha convinto fino in fondo l’esibizione di Madonna all’Eurovision Song Contest 2019. La regina del pop è stata l’ospite d’onore della kermesse europea che quest’anno si è tenuta a Tel Aviv, in Israele. La cantante si è presentata con treccine e benda nera sull’occhio e con alcuni ballerini vestiti da monaci. Lady Ciccone ha regalato al pubblico europeo un medley di alcune sue canzoni, tra cui la celebre Like a Prayer. Eppure il live della star ha attirato parecchie critiche sui social network. In molti, soprattutto su Twitter, hanno evidenziato le numerose stecche dell’italo-americana. Ma c’è anche chi ha elogiato la presenza scenica della 60enne che è, senza ombra di dubbio, sempre imponente nonostante lo scorrere del tempo.

Tutti i commenti sul live 2019 di Madonna

“Madonna stecca come 30 anni fa: nulla è cambiato”, ha analizzato qualcuno su Twitter. “Il crollo di un mito. Madonna stona e ansima. Ce la fa solo con l’autotune. Amen”, ha sottolineato qualcun altro. “Ho capito che è Madonna, ma fra note non azzeccate e autotune mi è calata la noia..”, ha aggiunto un utente. Non manca chi difende a spada tratta la star internazionale. “Madonna ha inventato il pop come lo conosciamo noi e continua a portarlo avanti, ma voi sentitevi pure migliori di lei grazie a due tweet triti e ritriti”, ha sentenziato un fan della Ciccone.

Red Ronnie interviene nella disputa su Madonna

Sulla questione è intervenuto pure il noto critico musicale Red Ronnie, che in un tweet ha osservato: “Mamma mia quanti tweet di critica a Madonna. Assurdi. Ci fossero stati i social negli anni ’60 avreste massacrato i Beatles, Jimi Hendrix, Miles Davis, The Doors, Elvis Presley ecc. Godetevi ciò che vedete o vivete senza cercare una scusa per poter giudicare negativamente”.