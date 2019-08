Made in Italy fiction: c’è l’accordo tra Mediaset e Amazon Prime

L’accordo tra Mediaset e Amazon Prime per la nuova fiction Made in Italy

Mediaset e Amazon Prime Video hanno raggiunto un accordo per la distribuzione della nuova fiction Made in Italy, che vede nel cast Raoul Bova, Marco Bocci, Margherita Buy, Claudia Pandolfi, Nicoletta Romanoff. Si tratta di un patto commerciale di grande rilievo, un doppio esordio per entrambe le società. Per la prima volta Mediaset valorizza un proprio contenuto inedito favorendone la trasmissione online in anteprima su un servizio di video streaming di terzi. Allo stesso tempo per la prima volta in Italia Prime Video investe sui diritti di prima visione per un contenuto seriale italiano di alta qualità.

Di cosa parla la nuova fiction Made in Italy

La nuova fiction Made in Italy racconta l’incredibile esplosione nella Milano degli anni Settanta della moda italiana, grazie al talento di una generazione di straordinari stilisti. La serie si distingue per la grande cura dei costumi e delle scenografie e andrà in onda in anteprima e in esclusiva online su Prime Video nel prossimo autunno e successivamente in prima tv assoluta su Canale 5. La storia è raccontata dal punto di vista di Irene, interpretata dalla giovane attrice Greta Ferro, che per caso trova lavoro in una rivista di moda. Stefania Rocca veste i panni della grande stilista Krizia, Claudia Pandolfi quelli di Rosita Missoni, mentre Nicoletta Romanoff impersona Raffaella Curiel. Raoul Bova è, invece, Giorgio Armani. Marco Bocci è un fotografo e Margherita Buy la direttrice del magazine Appeal.

Mediaset soddisfatta dell’accordo con Amazon Prime

Attraverso una nota Mediaset ha espresso soddisfazione per un accordo che vede l’esordio nel ruolo inedito di content provider internazionale. Si tratta di un’intesa rilevante con un partner di prima grandezza come Prime Video, servizio di streaming globale che ha scelto un prodotto ideato e realizzato dalla TaoDue del Gruppo Mediaset in coproduzione con The Family, per il debutto nella distribuzione esclusiva online in Italia. Un riconoscimento oggettivo della qualità produttiva e della modernità della nuova linea editoriale dei contenuti seriali Mediaset.