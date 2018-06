Maddalena Corvaglia: “La persona che ho amato per 6 anni non esisteva”

Maddalena Corvaglia parla della fine del suo matrimonio: ecco perché ha deciso di lasciare il suo ex marito

Maddalena Corvaglia di parlare della sua vita privata e, soprattutto, della fine del suo matrimonio non si è mai mostrata molto propensa. L’ex velina di Striscia la Notizia, infatti, ha sempre ribadito il fatto che, nonostante tutto, il suo ex marito resta sempre il padre di sua figlia. Proprio per amore e rispetto di quest’ultima, dunque, lei si è sempre limitata nel raccontare i motivi che l’avrebbero spinta a lasciare l’uomo. In un’intervista rilasciata al settimanale Oggi, però, la showgirl si è aperta e, in una lunga chiacchierata, ha parlato anche della fine dell’amore con il chitarrista Stef Burns.

Maddalena Corvaglia parla dell’ex marito: “Ho scoperto che la persona che ho amato per 6 anni non esisteva”

Per amore, subito dopo il matrimonio, Maddalena Corvaglia si era trasferita in America (dove tuttora lavora e vive). “Quando sono arrivata a Los Angeles mi sono trovata accanto un uomo completamente diverso da quello che conoscevo” ha dichiarato in riferimento a quel periodo la Corvaglia “Ho scoperto che la persona che ho amato per 6 anni non esisteva“. Il divorzio da Stef? “Ci ho provato, a salvare il mio matrimonio, poi ho dovuto ammetterlo, prima di tutto con me stessa: era finita, senza che potessi farci nulla”.

Maddalena Corvaglia ed Elisabetta Canalis: da Veline ad amiche per la pelle

Ad aiutarla ad attraversare questo brutto momento l’ha aiutata soprattutto Elisabetta Canalis (amica con cui adesso divide anche un’attività a Los Angeles). “Senza di lei non ce l’avrei mai fatta” ha dichiarato Maddalena Corvaglia nell’intervista rilasciata e pubblicata dal settimanale Oggi “È una delle poche persone che sa quello che è successo. Anche le cose che non ho detto nemmeno a mia madre, sennò le sarebbe venuto un coccolone”.