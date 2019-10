Madalina Ghenea: convivenza in arrivo col nuovo fidanzato italiano

By

Madalina Ghenea: il nuovo fidanzato è l’imprenditore italiano Leonardo Del Vecchio

Nuova svolta nella vita privata di Madalina Ghenea. L’attrice e produttrice rumena ha detto addio al connazionale Matei Stratan, dal quale ha avuto la figlia Charlotte nel 2017. I due si sono lasciati a un passo dall’altare a causa di una lunga crisi e ora l’ex valletta del Festival di Sanremo 2016 ha già voltato pagina. Con un fidanzato italiano, come riporta il settimanale Oggi che parla addirittura di una convivenza in arrivo. Il fortunato è Leonardo Del Vecchio, uno dei rampolli italiani più in vista. I due si frequentano da qualche settimana e secondo i gossip il rapporto sta diventando sempre più serio, tanto che Madalina e Leonardo sono pronti addirittura ad andare a vivere insieme.

Il gossip su Leonardo Del Vecchio e Madalina Ghenea

“È scoppiata la passione tra la statuaria Madalina Ghenea (31 anni) e Leonardo Del Vecchio (24), figlio del fondatore del gruppo Luxottica e rampollo assai noto nel jet set. Quello che sembrava essere solo un fuoco di paglia si sta rivelando però una storia profonda. I due infatti sembrano voler fare sul serio, tanto che avrebbero iniziato a progettare il loro futuro assieme. Convivenza in arrivo?”, si legge sulla rivista.

Il passato amoroso di Madalina Ghenea e Leonardo Del Vecchio

Prima di conoscere Madalina Ghenea, Leonardo Del Vecchio -che fa parte di una delle famiglie più ricche d’Italia- è stato legato alla soubrette Alessia Tedeschi. Nel passato amoroso della rumena ci sono invece tante star intenzionali come Michael Fassbender, Gerard Butler e Philipp Plein.