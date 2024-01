Maccarini, “il mio addio ad Amici”: Maria incaz**ta, Muller piangeva

Marco Maccarini, docente di canto di Amici di Mara De Filippi nella stagione 2015-2016 insieme a Rudy Zerbi, Carlo Di Francesco, Fabrizio Moro e Alex Braga, ha rivelato dei retroscena relativi al suo addio al programma. L’ex prof del talent, nel corso di un’intervista per il podcast “Umani molto umani”, ha affermato che la produzione e pure Maria De Filippi se la sono presa con lui per una vicenda riguardante Andreas Muller, allora allievo (il ballerino ha poi vinto quell’edizione del programma).

Maccarini ha narrato che una sera stava cenando in albergo assieme a Kledi Kadiu e a un certo punto ha notato che nei paraggi c’era Andrea in lacrime per qualcosa andato storto durante il suo percorso nella scuola. Così il prof di canto si è avvicinato all’alunno, cercando di tranquillizzarlo. Nella fattispecie gli ha detto di non prendersela tanto visto che Amici, essendo una trasmissione tv, ha anche bisogno di accentuare a volte le situazioni per creare spettacolo.

Tale questione, a detta di Maccarini, è però stata travisata ed è scattato un patatrac che ha cambiato i suoi rapporti con la produzione e ‘Queen Mary’. Così il conduttore radiofonico sulla vicenda che si è poi rivelata, sempre secondo la sua versione, uno dei fattori che hanno fatto terminare la sua collaborazione con il talent show:

Io dopo aver fatto Amici, stanchissimo perché era una situazione faticosa e che tra l’altro non sentivo neanche mia. Così vicini, la regola è che non si parla con i ragazzi. Una sera stavo a cena con Kledi e passa uno dei ballerini che piange terribilmente, Andreas. Lui lo chiama e gli dice: “Andreas non fare così. Non te la devi prendere in questo modo”. E io mi sento di intervenire, era un ragazzo molto bravo, molto sensibile e aveva bisogno di una cosa al di fuori del programma, un appoggio umano. E io gli dico: “Tu non devi prendertela in questo modo perché devi sapere che alcune cose sono accentuate anche dallo spettacolo. Se ti hanno detto una cosa, tu usala a tuo favore, ma non chiuderti dietro quella cosa lì. Devi immergerti in questo spettacolone“.

Il misunderstanding con la produzione e Maria De Filippi

Ed è a questo punto che la situazione sarebbe inesorabilmente precipitata. Maccarini sostiene che il consiglio che ha dato ad Andreas è arrivato alle orecchie della produzione e a quelle di Maria De Filippi i quali però avrebbero udito un racconto strumentalizzato e non corrispondente del tutto alla realtà. Cosa è successo di preciso? L’insegnante sarebbe passato come colui che descriveva Amici come un “circo”. Infatti, il giorno seguente all’episodio con Muller ha ricevuto una chiamata in cui è stato richiamato:

“Torno a Milano e il giorno dopo mi chiama il produttore inca*zato come una bestia e mi dice: “Ma tu hai detto ad Andreas che questo è tutto un circo?“. Io stavo giocando con i miei figli e quindi gli ho detto che mi stava interrompendo in un momento… E poi gli ho chiesto cosa stesse dicendo e lui: “Andreas ha detto che anche il professor Maccarini ha detto che questo è tutto un circo“. Io gli ho detto: “Guarda che non gli ho detto proprio così, lui l’avrà interpretata in questo modo“”.

Fatto sta che da quel momento, per Maccarini, si sono incrinati i rapporti con parte del resto del gruppo di lavoro. Quindi l’epilogo non troppo fortunato della sua esperienza nel programma: “Da allora, secondo me, Maria De Filippi, che ha sentito questa cosa e mi ha fatto subito chiamare deve aver pensato… perché c’è stata una chiusura proprio totale…”.