Luxuria in bikini: commenti penosi e fuori luogo. Tra cui Benigno

Vladimir Luxuria ha pubblicato su Instagram delle foto che hanno letteralmente scatenato il web. Le foto in questione la ritraggono in spiaggia in costume. Tra chi si esprime positivamente e chi la critica spuntano persino dei nomi noti. E c’è persino chi, forse, coglie l’occasione per togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Le foto ritraggono l’ex parlamentare intenta a godersi il sole e il mare della Sardegna. Sono foto che in questi giorni, chi più chi meno, postiamo un po’ tutti. Ma a Luxuria non è concesso questo lusso. Concedetemi il gioco di parole.

Infatti le foto postate hanno scatenato l’odio mediatico. Alcuni sfotto’ sono talmente pesanti che non possiamo riportarli e altri sono comunque indegni e preferiamo evitare di scriverli. Ma un commento ha veramente colpito la nostra attenzione. Si tratta di un suo ex nemico che ha colto subito l’occasione per una ignobile vendetta. Ovvero parliamo di Francesco Benigno. Ve lo ricordate? Ha partecipato all’ultima edizione de L’Isola dei Famosi. Quella presentata proprio da Vladimir Luxuria. Lui era stato poi squalificato per i comportamenti poco consoni che aveva avuto. In seguito ha attaccato tramite social Luxuria e ha sempre portato molto poco rispetto per lei.

Vladimir Luxuria e Francesco Benigno: lui continua la guerra ma è solo!

Insomma Luxuria ai tempi dell’Isola rispose a Francesco Benigno. Più che altro si difese dalle parole di odio ricevute. La riposta fu pacata perché, diciamocelo, Luxuria è intelligente e ha saputo gestire la situazione senza eccedere in atteggiamenti inopportuni. Comunque, tornando ad oggi, Francesco Benigno commenta in calce alle foto di Luxuria cosi: “Ma ci fai riprendere per un paio di giorni da tutto questo bel vedere!”. Battuta che non fa né ridere né sinceramente arrabbiare. Tanto che Luxuria, ovviamente, non risponde.

Ma in fondo sarebbe anche difficile trovare una risposta adeguata. E poi il rischio che Benigno sia solo alla ricerca di visibilità sulla pelle di Luxuria è molto alto. Tre giorni fa infatti l’attore siciliano ha postato su Instagram una foto che coinvolge sempre Luxuria. La foto avente come titolo “Qualcosa è andato storto negli ultimi 30 anni” ritrae proprio Luxuria e la si paragona a delle attrici hard anni ‘90. Come a dire che c’è stato il crollo della femminilità. Insomma lui non si smentisce mai con queste prese in giro maschiliste e misogine. C’è da dire che non ha un gran seguito e anzi viene molto criticato per questo suo atteggiamento. Luxuria dal canto suo si gode le vacanze. E fa bene!