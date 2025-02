Lutto per Giulia Stabile: “Vuoto grande”, il post toccante

Oggi è un giorno triste per Giulia Stabile che sui social ha condiviso il suo lutto con il pubblico che da anni la segue e supporta in ogni situazione. La ballerina della scuola di Amici di Maria De Filippi ha perso il suo amico a quattro zampe ed ora per lei inizia un nuovo capitolo della sua vita senza il suo amato cagnolino.

Giulia Stabile in lutto

La giovane ballerina Giulia Stabile è solita condividere sui social alcuni momenti della sua vita ed oggi ha deciso di annunciare la perdita del suo cane. Per tanti anni, infatti, ha avuto un amico a quattro zampe con il quale ha vissuto la sua infanzia e la sua adolescenza, sostenendosi e supportandosi.

Così, in questo giorno particolare e delicato per la professionista, Giulia ha voluto omaggiare il suo cane con un post su Instagram, raccogliendo foto e video insieme.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia Stabile ♡ (@giugiulola)

“Ora la casa è più silenziosa, e il vuoto è grande, ma voglio pensarti libero e senza fatica. Voglio ricordare tutto quello che mi hai insegnato senza nemmeno saperlo: l’amore puro, la presenza costante, la capacità di esserci senza chiedere nulla in cambio”. Ha scritto sui social, postando un lungo messaggio dedicato al suo amico a quattro zampe.

Il cagnolino della ballerina di Amici

Il cagnolino di Giulia Stabile era un barboncino bianco chiamato Gas. L’amico a quattro zampe era entrato a fare parte della vita della ballerina da quando lei aveva nove anni, quindi, hanno vissuto insieme per ben 13 anni.

La giovane ha aggiunto che solo chi ha avuto un cane può capire il suo stato d’animo, visto che gli animali sono pezzi di cuore che accompagnano i padroni per un tratto di strada e lasciano il segno. “E tu nel mio cuore, ci resterai per sempre”, ha concluso la ballerina.

Giulia Stabile, da allieva a conduttrice

Il pubblico italiano ha conosciuto Giulia Stabile in una delle edizioni di Amici, quando era un’allieva di ballo. La giovane ha vinto ed ha iniziato a lavorare nello staff del talent, accanto a professionisti e alla conduttrice Maria De Filippi. Oggi, infatti, non solo è una ballerina professionista ma conduce a volte anche il daytime del programma. Tuttavia, i telespettatori e i fan più fedeli alla trasmissione non la reputano adatta al ruolo che le è stato affidato. La maggior parte la preferisce in pista con la sua freschezza e solarità che la contraddistinguono da sempre e sono tanti ad aver commentato la scelta della padrona di casa che, invece, ha deciso di metterla alla prova con un compito completamente diverso rispetto al ballo. Chissà se alla fine dell’edizione in corso, l’ex allieva riuscirà a conquistare gli italiani?