Lutto per Fedez, nonna Luciana è morta a 94 anni: ”Ci mancherai tanto”

Un momento di grande dolore per Fedez e la sua famiglia. Oggi è scomparsa Luciana Violini, l’amatissima nonna del rapper all’età di 94 anni. Luciana era conosciuta a amata anche dai fan del rapper e da chi seguiva le vicissitudini della coppia dei Ferragnez, visto che compariva spesso nei video di famiglia e nel documentario The Ferragnez.

A dare l’annuncio della scomparsa di nonna Luciana, chiamata anche amorevolmente ”Ciana” è proprio Fedez, postando una foto della donna intenta, come l’abbiamo vista spesso, a leggere il futuro del nipote con i tarocchi. Una semplice scritta ”Ci mancherai tanto Ciana”. Poi sempre su Instagram ha postato un carosello con le foto che al meglio rappresentavano il loro rapporto, aggiungendo ”Ciao Nonna Luciana, ci mancherai tanto. La tua famiglia”. Nonostante l’età, Luciana si era sempre prestata a scherzare con Fedez, assecondando la sua personalità e il suo stile e ovviamente anche con i piccoli Leone e Vittoria. Anche lei era sbarcata sui social con il nome di ”nonna imprenditrice digitale”, quando ancora la storia d’amore tra Federico Lucia e Chiara Ferragni andava a gonfie vele. Per anni, fan e followers l’hanno seguita, incuriositi anche dalla sua passione per i tarocchi con i quali faceva previsioni sempre azzeccate.

Addio a nonna Luciana: quella volta che predisse a Fedez il risultato di Sanremo

Fedez non ha mai tenuta nascosta la sua passione per tarocchi e numerologia, che secondo lui lo aiutano a combattere i momenti di ansia. Uno degli episodi più famosi di cui si era resa protagonista nonna Luciana fu durante il festival di Sanremo 2021, quello vinto dai Maneskin. Quell’anno, Fedez e Francesca Michielin parteciparono in coppia con il brano ”Chiamami per Nome” e per avere un parere su come sarebbe andata, ovviamente il rapper si era confidato con la nonna. In un episodio della docuserie The Ferragnez, Fedez chiede alla signora Luciana di predire il risultato di Sanremo, a lei bastò un rapido sguardo alle carte per sentenziare: ”Fedez arriva secondo”. E infatti, Federico e Francesca Michielin ottennero proprio il secondo posto.

Ovviamente la famiglia non ha rivelato i dettagli né sulle cause della morte, tantomeno sui funerali, non essendo lei un personaggio famoso, gli ultimi saluti sono riservati solo ai suoi cari in forma totalmente privata. Ci uniamo a Fedez e alla sua famiglia in questo momento doloroso e mandiamo loro le nostre più sentite condoglianze.