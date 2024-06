Lutto in Rai: morta la truccatrice Francesca, volto storico della TV

La Rai dà il triste annuncio della scomparsa della truccatrice Francesca Frongia, volto storico della televisione. Vediamo chi era Francesca e l’ultimo saluto degli amici più cari in Rai, prima tra tutti la conduttrice Bianca Guaccero.

Il pubblico non poteva conoscerla, raramente noi da casa diventiamo familiari con i professionisti che lavorano dietro le quinte, ma la prematura morte della truccatrice Francesca Frongia dimostra quanto tutti coloro che lavorano ai programmi ne diventano parte fondamentale. Francesca era infatti amatissima dai colleghi della televisione pubblica e la sua scomparsa ha lasciato un vuoto immenso. Le cause della morte non sono state rivelate, ci riserviamo di lasciare alla famiglia di Francesca la privacy che merita in questo momento di dolore.

Chi era Francesca Frongia: gli anni in Rai e l’addio dei volti della TV

Francesca Frongia lavorava nei dietro le quinte dei programmi Rai da quasi 30 anni. Dal 1995, Francesca si è occupata dei maggiori show della Rai. A partire dal Festival di Sanremo, per passare poi a Ballando Con Le Stelle e Tale & Quale Show. Da quello che si apprende dall’annuncio del consigliere di amministrazione Rai, Davide Di Pietro, Francesca Frongia non era solo una grande professionista ma anche una persona eccezionale. Di Pietro dichiara che in Rai hanno il cuore spezzato per questa enorme perdita e dandole l’ultimo saluto, la ringrazia per quello che ha donato all’anima di tutti coloro che l’hanno conosciuta. Tutti i volti più noti della televisione si sono uniti al cordoglio della famiglia di Francesca. Federica Sciarelli e tutta la redazione di Chi L’ha Visto hanno saluto la collega definendola ‘preziosa’ e oltre alla Sciarelli, anche Alberto Matano e Bianca Guaccero hanno lasciato messaggi commoventi.

Alberto Matano ha scritto che senza di lei non sarà più lo stesso, la sua personalità illuminava il dietro le quinte e ora che la sua luce non c’è più, le cose non saranno più come prima.

Ciao Francesca, qui eravamo a Trieste un paio di anni fa… Sei stata e resterai luce. Ora senza la tua ironia e il tuo sorrisola sala trucco non sarà più la stessa.

Anche Jessica Morlacchi e Valeria Altobelli hanno condiviso dei bellissimi ricordi con Francesca.

La conduttrice Bianca Guaccero ha postato sulla sua pagina Instagram un messaggio d’addio commovente per la truccatrice, che negli anni era diventata anche una carissima amica.

Noi ci uniamo agli amici e alla famiglia di Francesca Frongia in questo lutto e mandiamo le nostre condoglianze.