L’Uomo Gatto di Sarabanda si è sposato! I dettagli sul matrimonio

L’Uomo Gatto è stato uno dei grandi protagonisti di Sarabanda, game show musicale condotto da Enrico Papi che ha tenuto compagnia per anni agli spettatori durante la fascia preserale. Oggi il campione capace di indovinare le canzoni dalla prima nota è convolato a nozze con Elena Cibotariu, sua compagna già da qualche anno. Di seguito tutti i dettagli sul matrimonio.

Gabriele Sbattella è diventato famoso grazie alla sua partecipazione al game show Sarabanda con il nome dell’Uomo Gatto. Tra i personaggi più amati del programma, capace d’indovinare le canzoni anche con una sola nota, l’ex campione è oggi convolato a nozze con la sua compagna Elena Cibotariu, a cui era legato sentimentalmente già da qualche anno. I due si sono sposati questa mattina, sabato 7 settembre, precisamente nella sala consiliare del Comune di San Benedetto Del Tronto, con rito civile.

Da appassionato di musica quale è, l’Uomo Gatto non poteva fare a meno di scegliere una delle canzoni romantiche per eccellenza come brano per le sue nozze. Come riportato da un giornale locale, difatti, Gabriele Sbattella avrebbe scelto Your Song di Elton John. Lui ed Elena si sarebbero conosciuti nel 2021 in occasione degli Europei di calcio, dove lui era impegnato come volontario durante le partire e lei in gita a Roma. I due si sarebbero visti per la prima volta in zona Piazza Del Popolo.

Chi è l’Uomo Gatto

L’Uomo Gatto è diventato famoso grazie alla sua partecipazione al game show musicale condotto da Enrico Papi Sarabanda. E’ stato uno dei grandi campioni della trasmissione, capace d’indovinare le canzoni anche con una sola nota, diventando una vera e propria icona dei primi anni duemila. A sconfiggerlo è stato un altro grande campione del gioco, Tiramisù. Storica anche la sua rivalità con un altro personaggio lanciato dal game show, El Tigre. Dai tempi di Sarabanda la sua vita è cambiata completamente. Oggi Gabriele Sbattella ha 53 anni e fa il giornalista sportivo. Anche nell’aspetto si mostra cambiato, non avendo più la caratteristica irta chioma bionda. La passione per la musica, tuttavia, non l’ha mai abbandonato.