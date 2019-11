Lunetta Savino a Vieni da me parla del compagno Saverio Lodato

Lunetta Savino parla del compagno Saverio Lodato a Vieni da me

Lunetta Savino è tornata in tv per promuovere il suo prossimo impegno teatrale. A Vieni da me di Caterina Balivo l’attrice si è raccontata a lungo tra vecchie fiction – come Un medico in famiglia – e nuovi progetti. Senza dimenticare la vita privata, con la separazione dall’ex marito Franco Tavassi e il rapporto con il figlio Antonio, un creativo di 31 anni che oggi vive a Londra. Tra le tante cose Lunetta non ha potuto fare a meno di parlare del suo nuovo compagno, il giornalista e scrittore Saverio Lodato. I due stanno insieme da quattro anni, si sono conosciuti sul set della fiction dedicata a Peppino Impastato, e vivono un rapporto a distanza. Lunetta è a Roma mentre Saverio abita ancora in Sicilia, a Palermo.

Una storia d’amore a distanza per Lunetta Savino

“Io e Saverio facciamo tanti viaggi d’amore per stare insieme. Qualche volte viene lui da me, qualche volta vado io da lui. Spesso partiamo insieme per altre mete. È una storia che va avanti da quattro anni, dove ognuno di noi ha i propri spazi”, ha spiegato Lunetta Savino a Caterina Balivo. “Va bene la storia così a distanza, ognuno ha la propria casa che non vuole lasciare”, ha puntualizzato l’attrice, nota ai più per il ruolo di Cettina di Un Medico in Famiglia.

Lunetta Savino è stata single per un lungo periodo

Dopo la fine del matrimonio con Franco Tavassi Lunetta Savino è stata per molto tempo da sola. Prima di conoscere l’attuale compagno Saverio Lodato ha però amato l’attore teatrale Paolo Bessegato.