Lulù Selassie, foto critica: le condizioni di salute dopo la denuncia

Per mesi, Lulù Selassie è rimasta in silenzio nonostante in molti abbiano parlato al suo posto. Colui che credeva fosse il suo grande amore l’ha denunciata per stalking ed ora sta pagando le conseguenze di tale azione da parte di Manuel Bortuzzo. Da giorni, la giovane, è tornata a parlare del caso che ha cambiato completamente la sua vita, anche per quanto riguarda il suo stato di salute. E’ di poche ore fa una foto che sta facendo molto discutere: la ritrae senza filtri in una forma fisica ben diversa rispetto al passato.

Le condizioni di salute di Lulù Selassie

Poche ore fa, Lulù Selassie si è mostrata sui social in bikini, lasciando tutti a bocca aperta. Le sue condizioni di salute sembrano essere critiche. Si è dimagrita molto negli ultimi tempi a causa della denuncia ricevuta da parte di Manuel Bortuzzo che ha stravolto la sua vita sotto ogni punto di vista. Per mesi ha preferito mantenere il silenzio, ma oggi è pronta a raccontare la sua verità ed ha iniziato a farlo sul web con immagini, frasi e altri dettagli che testimoniano il suo stato d’animo.

Caso Selassie-Bortuzzo: ultime notizie

Quando Manuel Bortuzzo ha denunciato per stalking la sua ex fidanzata, Lulù Selassie, probabilmente non immaginava le conseguenze della sua azione. Oggi, invece, a distanza di mesi da quella decisione sarebbe molto provato e dispiaciuto per quanto sta accadendo. Ne ha parlato in varie occasioni il suo avvocato Francesco Laurito. L’intento del nuotatore è quello di chiudere la vicenda il prima possibile, così da ricominciare un nuovo capitolo della sua vita. Si augura che Lulù faccia lo stesso.

La denuncia

Tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassie c’è stata una storia d’amore nata sotto i riflettori del Grande Fratello. Qualche anno fa, infatti, entrambi hanno vissuto l’esperienza nella casa più spiata d’Italia e proprio dietro alla porta rossa si sono conosciuti e fidanzati. Tuttavia, la relazione non ha avuto un lieto fine e, pochi mesi dopo dalla fine del programma, i due hanno deciso di lasciarsi.

Con il passare del tempo, però, sembra che Lulù abbia continuato a cercare senza sosta Manuel che, arrivato all’esasperazione, ha deciso di denunciarla per stalking. Secondo quanto si legge sul web, l’ex gieffina gli avrebbe inviato messaggi insistenti e minacciosi per circa due anni; si sarebbe presentata in più occasioni in luoghi da lui frequentati ed avrebbe manifestato comportamenti ossessivi nei suoi confronti. Dopo l’accusa, Lulù sarebbe stata sottoposta al controllo tramite un braccialetto elettronico, che è stata costretta a indossare fino all’udienza in tribunale.