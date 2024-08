Luisa Ranieri: “Faccio ancora l’amore con Zingaretti? Ecco come va”

Coppia bianche? No grazie. Luisa Ranieri, star del cinema classe 1973, dal 2005 fa coppia con un altro divo del Bel Paese, Luca Zingaretti, sposato nel 2012 e con il quale ha avuto due figli. L’attrice, in una intervista rilasciata a Vanity Fair, ha parlato del legame che la unisce al marito, non lesinando confidenze intime. Le sue confessioni ‘privatissime’ sono giunte quando si è ritrovata a parlare delle cosiddette ‘coppie bianche’, ossia di quelle persone che decidono di stare assieme nonostante non intrattengano più rapporti di letto (una recente indagine ha rivelato che sono circa il 30 per cento delle coppie).

Luisa Ranieri a ruota libera sul matrimonio con Luca Zingaretti

Dunque, circa una coppia su tre vive la propria relazione senza scambiarsi carnalmente amore. “Credo sia vero, ma pure un poco triste”, ha commentato la Ranieri. Lei non rientra in quel 30 per cento. E infatti racconta: “Io non potrei mai vivere con un uomo per farci compagnia. Un rapporto va continuamente nutrito, è un vero lavoro quello che va fatto per tenerlo in vita. Anche se a volte sei stanca e pensi: ‘Non ho voglia di andare via il weekend con lui…’. Quando si è da soli, poi, si ritrova sempre il motivo per cui ci si è scelti”.

“I rapporti intimi? Non ne parlo con le mie amiche. Credo sia un aspetto molto intimo. E poi, secondo me, chi ne parla non lo fa! Mi guardi: sono bordeaux“, ha chiosato l’attrice, con chiaro riferimento alle coppie bianche. Tradotto, con Zingaretti, anche sotto le lenzuola, va tutto bene. Stando a quanto svela la Ranieri il loro legame è solidissimo. In quasi vent’anni di relazione sentimentale non c’è mai stata una crisi tosta che abbia fatto traballare la love story. A proposito di eventuali situazioni difficili, infatti, l’attrice narra che non ne ha “mai avute”. “Sono molto fortunata – aggiunge -, non mi riesco nemmeno a immaginare con un’altra persona. Manco mi accorgo se un uomo mi corteggia. Proprio non me ne frega niente”.

Per quel che riguarda il corteggiamento in generale, si professa una donna non predatrice in quanto “timidissima”. “Non corteggio. Sto lì e aspetto. Ma alle volte mi è anche capitato di essere un po’ più intraprendente”. Spazio poi a un commento sulle tante coppie vip scoppiate negli ultimi anni. Giusto per citarne qualcuna, sono diventati ex Francesco Totti e Ilary Blasi, Fedez e Chiara Ferragni, Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, ed è di pochi giorni fa l’annuncio della rottura tra Alvaro Morata e Alice Campello.

La Ranieri non ci vede niente di eccezionale, anzi definisce normale il fatto che tanta gente si possa stufare di stare con un’altra persona: “Credo sia naturale. Innaturale sarebbe il contrario: i rapporti hanno una ragion d’esistere fin quando ci sono comunanza di intenti, affetto forte, passione. Quando tutto ciò finisce, ognuno per la sua strada”.

Capitolo tradimenti. Luisa, sempre parlando ai microfoni di Vanity Fair, puntualizza di non aver mai tradito il marito. Se però dovesse accadere, lo confesserebbe immediatamente, pur sapendo di mandare all’aria la fiducia reciproca che, “con il lavoro che facciamo, è tutto: anche se sei lontano, il partner deve sapere che non vai in giro a fare la fringuellina”.

E Zingaretti? Non l’ha mai tradita che lei sappia? “Mio marito è una persona corretta, ma il tradimento non ha niente a che vedere con la correttezza, ha a che fare con le conferme di cui hai bisogno, con la necessità che hai di essere ‘visto'”.