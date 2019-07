Luigi e Irene, traguardo importante dopo U&D

Gossip Uomini e Donne, Irene e Luigi sorprendono i fan: amore a gonfie vele per la coppia

Irene e Luigi di Uomini e Donne sono le persone più felici sulla faccia del pianeta: la loro storia procede magnificamente e non vedono l’ora di realizzare tutti i loro progetti di coppia. E non ne sono pochi. Per il momento sono – assieme a Lorenzo e Claudia – i fidanzati usciti dal dating show di Canale 5 che hanno convinto di più. I fan sono sicuri che non “facciano la stessa fine” di Giulia e Manuel, tra i quali non ci potrà essere più nessun futuro. Hanno dato due versioni completamente diverse riguardanti l’evoluzione – e il conseguente sfracello – della loro relazione.

Mesiversario per Luigi e Irene di U&D: le parole dell’ex tronista alla sua fidanzata

Oggi Irene e Luigi hanno raggiunto un traguardo importante per una neonata-coppia. Cinque mesi di amore puro! Ecco cos’ha scritto Luigi Mastroianni su Instagram: “Dammi una vespa e ti porto in vacanza. Cinque mesi dopo”; e lei gli ha risposto in questo modo: “Il mio amore grande”. Un amore che potrebbe durare parecchio; una storia che potrebbe sorprendere (in positivo).

La dedica di Irene Capuano a Luigi Mastroianni

Irene Capuano ha invece voluto scrivergli una chilometrica dedica: “So di essere un danno, ma so anche un’altra cosa: che non ho mai amato così tanto una persona. Mi ritengo una Donna fortunata ma non per la tua bellezza esteriore, che lo sai è lultima cosa che vado a guardare, ma per la tua bellezza interiore, per come mi guardi e per come mi fai sentire unica e non ci è mai riuscito nessuno, per come mi fai sorridere”. Grazie a Luigi, Irene è riuscita a raggiungere una felicità che ricercava da tempo, senza trovarla mai: “Mi sento la Donna più felice del mondo. Per come mi fai arrabbiare, ma poi mi manchi più di qualsiasi cosa; per come mi ami perché io non ho mai amato così tanto nessuno prima di te”.