Ludovico Tersigni indagato? I motivi, cosa succede al volto di X Factor

Ludovico Tersigni sarebbe indagato per un post su Instagram. I fatti risalgono all’anno scorso, precisamente al mese di luglio 2020. Le discoteche avevano riaperto, per un breve tempo, e lui si era recato in un locale a Marina di Ravenna. Il conduttore di X Factor dopo una serata andata non bene si era sfogato sui social, ma il suo post è stato ritenuto diffamatorio dal titolare della discoteca, il Matilda Disco Touchè. Tersigni si era pronunciato male sul locale e aveva pure invitato i suoi follower a boicottarlo, a non frequentarlo. A riportare la notizia è stato Il Resto del Carlino.

C’era stato un tentativo di chiarimento sui social, ma andata non a buon fine visto che è arrivata una querela depositata in procura. Il legale del locale aveva chiesto di essere avvisato nel caso in cui fosse pervenuta la richiesta di archiviazione o di emissione di decreto penale di condanna. Secondo la testata, quindi, il procedimento dovrebbe essere ancora in corso. L’indagine su Ludovico Tersigni non dovrebbe essere ancora giunta alla definizione di primo grado, insomma.

Stando alle nuove indiscrezioni del giorno, dunque, il proprietario della discoteca non dovrebbe aver ritirato la denuncia. Né ci sarebbe stata la richiesta di archiviazione. Sarebbe potuto accadere visto che Ludovico Tersigni aveva rimosso il post da Instagram, anche molto presto ma comunque tardi perché circa cento persone lo avevano già visualizzato.

Era il 31 luglio 2020 quando tutto è successo, dopo la serata Tersigni aveva parlato di aggressione verbale e fisica al termine di una serata già andata molto male. E ancora lo aveva definito un posto vampiro, invitando tutti a boicottare tale discoteca. Lui, almeno, non ci sarebbe più andato, aveva scritto. In un secondo momento però Ludovico Tersigni era tornato sui suoi passi spiegando di non voler infangare un locale che cercava di risollevarsi dopo la chiusura per il Covid. E non riteneva più giusto prendersela con un locale intero per il comportamento di una persona sola. Quindi aveva pure scritto che sarebbe tornato in quella discoteca. A distanza di più di un anno, però, pare che la questione non si sia risolta ancora.