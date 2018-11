Ludovico Fremont de I Cesaroni ha una nuova fidanzata: “Mi sento rinato”

Chi è la nuova fidanzata di Ludovico Fremont

Nuovo amore per Ludovico Fremont, il popolare Walter della fiction Mediaset I Cesaroni. L’attore, che oggi ha 36 anni, ha presentato la nuova fidanzata sul settimanale Nuovo. Chi è la fortunata? Simona, una manager amministrativa, divorziata e mamma di due bambini. Una storia d’amore – quella tra Ludovico e Simona – iniziata come amicizia e che si è poi trasformata in amore. La relazione con la donna rappresenta per Fremont una rinascita dopo un periodo brutto, legato alla separazione dalla sua ex compagna e al tumore della madre. L’attore ha infatti avuto diversi problemi con la sua ex, la cantante e attrice Alma Manera, dalla quale ha avuto quattro anni fa la piccola Regina Amelie. “Tra di noi si è avviato un contenzioso giudiziario: per mesi non ho visto mia figlia. Poi ho sostenuto mia madre nella lotta contro il tumore”, ha raccontato il collega di Claudio Amendola e Alessandra Mastronardi.

Ludovico Fremont è padre della piccola Regina Amelia

“Solo dopo il provvedimento del tribunale sono riuscito a vedere veramente mia figlia. E, ancora oggi, se voglio passare mezz’ora in più con la bimba, è difficile, perché sua madre è molto rigida”, ha confessato Ludovico Fremont, che è molto legato alla figlia. “In passato sono stato accusato dalla mia ex compagna di essere un padre poco presente e di essermi allontanato già dopo la sua nascita. Ma non è così. Tra noi c’è sempre stata forte incompatibilità caratteriale, che ci ha portato a discutere spesso già prima della nascita di nostra figlia. È stata Alma a lasciarmi con una mail asettica”, ha aggiunto l’interprete.

La nuova storia d’amore di Ludovico Fremont

Oggi Ludovico Fremont è sereno accanto a Simona, con la quale è riuscita a creare una bella famiglia allargata. “Quando i bambini di Simona mi hanno accettato nella loro vita e mi hanno chiesto di farne parte nelle occasioni di uscite con amici comuni ho presentato loro anche mia figlia. Sono felice perché Regina Amelie è coccolatissima e ha trovato due piccole guardie del corpo. E io, da quando vivo questa relazione, mi sento rinato, ho la stabilità sentimentale che desideravo”, ha chiarito Fremont.