Ludovica Frasca si è sposata: “Anelli costruiti a casa”, chi è il marito

L’ex velina, ed ex fidanzata di Luca Bizzarri, ha detto sì al suo fidanzato Frank: rito civile a sorpresa in America, in attesa della cerimonia in grande in Italia

Ludovica Frasca si è sposata a sorpresa! L’ex velina ha detto sì al fidanzato Frank a sole tre settimane dalla proposta di matrimonio. La Frasca ha raccontato tutto sui social, condividendo questo momento di felicità con chi la segue sempre con grande affetto. Ricordata nel mondo del gossip per la relazione con Luca Bizzarri, dopo aver lasciato Striscia la notizia è sparita per un po’ dalle pagine di cronaca rosa. Fino a tre settimane fa, quando ha annunciato di aver detto sì all’imprenditore londinese a cui è legata da un anno circa. I due stanno vivendo un grande amore, al punto da decidere di bruciare le tappe.

La coppia al momento pare viva a Tampa, in Florida, come si legge sul profilo Instagram dell’ex velina. Ed è proprio in America che hanno pronunciato il loro primo sì. Per il momento hanno optato per un rito civile e una cerimonia semplicissima, una follia d’amore organizzata in fretta e furia. Non hanno avuto neanche il tempo di comprare delle fedi nunziali, o forse aspetteranno la cerimonia in grande per scambiarsi gli anelli veri e propri.

Evidentemente non avevano voglia di aspettare che la pandemia permettesse loro di festeggiare con amici e parenti, avevano fretta di diventare marito e moglie. Quindi hanno scelto di sposarsi in comune per il momento, accompagnati solo da quattro amici. C’era altra gente in comune, ma erano estranei che nulla avevano a che fare con il loro matrimonio. E gli anelli? C’erano, ma erano decisamente insoliti e originali:

“Solo noi due e quattro amici. È stato un momento unico e speciale nella sua realtà. […] I nostri anelli sono temporanei e li abbiamo costruiti a casa con dei cavi elettrici, i preferiti di Frank. […] In quel momento tutto si è fermato e c’eravamo solo noi due e abbiamo detto ‘I do’ perché quello che contava, ora, era sigillare la nostra promessa”

“I do” è il corrispondente americano del “Sì, lo voglio” che si pronuncia in Italia. Ludovica Frasca ha spiegato che poco importava non avere addosso glitter e sentire i cellulari di altri presenti che squillavano. Nulla importava in quel momento, il contorno non esisteva: c’erano solo lei, il suo Frank e gli anelli fatti con i cavi elettrici. La sposa era comunque vestita di bianco: un elegante e semplice tailleur. Aveva i capelli raccolti e ovviamente indossavano le mascherine, che hanno potuto abbassare per scambiarsi il primo bacio da marito e moglie. Adesso organizzeranno la cerimonia in grande in Italia.