Lucy Hale ritrova l’amore con Skeet Ulrich di Riverdale? Le foto parlano

L’attrice 31enne di Katy Keene e Pretty Little Liars è stata beccata insieme all’attore 51enne: gli scatti sembrano confermare che è in corso una relazione

Lucy Hale ha trovato l’amore? Sembra proprio di sì e il fortunato è un altro volto noto nel mondo delle serie tv, Skeet Ulrich. I due sono stati beccati ieri, domenica 21 febbraio 2021, a Los Angeles. Hanno pranzato insieme e sono apparsi molto vicini! Le foto pubblicate da PageSix mostrano un chiaro bacio della coppia allo Sweet Butter Cafe. In un altro scatto è, invece, possibile vedere i due attori, rispettivamente di 31 e 51 anni, mentre si tengono per mano. Non solo a pranzo, ma Lucy e Skeet sono stati beccati mentre facevano una piacevole passeggiata. Mentre lei è nota per aver interpretato Katy Keene nell’omonima serie tv e Aria Montgomery in Pretty Little Liars, lui di recente è apparso sul piccolo schermo nel ruolo Forsythe Pendleton Jones II in Riverdale, fino alla quarta stagione. Entrambi hanno lavorato per gli spettacoli della CW.

Proprio la scorsa estate la serie Katy Keen è stata cancellata e la Hale mostrava tutto il suo dispiacere. Oltre ciò, l’ex interprete di Aria in PLL era finita al centro del gossip per la presunta relazione Colton Underwood, ma la loro conoscenza sembra essersi conclusa in modo rapido. Invece, Ulrich è stato sposato due volte, con le due attrici Georgina Cates e Amelia Jackson-Gray. Con la prima ha avuto due figli, i gemelli di 19 anni Jakob Dylan e Naiia Rose. Ora il 51enne pare aver trovato l’amore proprio a fianco della giovanissima attrice, che su Instagram vanta quasi 25 milioni di followers.

Amatissima dal pubblico dopo la sua interpretazione in PLL, la 31enne proprio qualche giorno fa ha sfoggiato un nuovo tatuaggio. Scendendo nel dettaglio, sull’avambraccio ha scelto di far disegnare una farfalla con le ali spiegate. Come lei stessa ha fatto sapere sul suo profilo social, si tratta di un segno di rinascita. E chissà che questa sua rinascita l’abbia portata tra le braccia di Skeet Ulrich. Non resta che attendere per scoprirlo, anche se le foto già parlano chiaro. Intanto, i fan attendono comunque delle conferma da parte dei due noti attori delle serie tv.

Per il momento, da parte di entrambi regna il silenzio.