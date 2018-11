Lucrezia Lante della Rovere: un nuovo amore dopo la morte del marito

Lucrezia Lante della Rovere beccata in compagnia del suo nuovo amore

La nota attrice italiana Lucrezia Lante della Rovere, dopo aver perso il compagno nel 2016, oggi è tornata nuovamente ad amare. Sulla rivista Diva e Donna, l’affascinante signora appare in compagnia di un uomo con il quale si scambia effusioni in maniera, ormai, pubblica. Baci, carezze, abbracci sembrano parlare abbastanza chiaro. Lucrezia, dopo due anni, ha finalmente ritrovato la forza di donare il suo amore e di riceverlo in cambio. Per le meravigliose strade di Roma, l’attrice si gode questo momento di pura ed evidente felicità insieme al suo compagno di cui non si conosce ancora l’identità.

Dopo tante sofferenze, Lucrezia Lante della Rovere reagisce e ritrova il sorriso

Da non dimenticare, oltre alla scomparsa del compagno giornalista, anche e soprattutto quella della mamma, Marina Ripa di Meana, lo scorso gennaio e, due mesi dopo quella del padre Carlo. Dunque, una sofferenza dietro l’altra per l’attrice dai capelli rossi. Un breve arco di tempo che si è, purtroppo, portato via le persone a lei più care ma, nonostante questo, la rinascita è avvenuta. E, proprio oggi ne siamo testimoni dopo aver visto le foto che la ritraggono con il sorriso e con una felicità meritatamente ritrovata.

L’attrice oltre a lavorare si dedica anche ai suoi due figli e all’amore

Con una brillante carriera alle spalle, la cinquantaduenne Lucrezia, continua sempre a lavorare per dare il meglio di sé. Attualmente, l’attrice è impegnata con le riprese della seconda stagione della fiction di Rai Uno La strada di casa, in collaborazione con Alessio Boni. Dunque, famiglia, lavoro e amore possono ridare alla Lante della Rovere un grandioso senso di sollievo che mancava da qualche tempo a questa parte. Lucrezia ha anche due figlie, Ludovica e Vittoria, avute dall’unione con l’attuale presidente del CONI Giovanni Malagò.