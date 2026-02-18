Lucio Presta attacca Maria De Filippi, rivelazioni pesanti: “Cosa mi ha fatto, Cuccarini un caso eclatante”

Mai come in questo caso il titolo ha rispettato le attese. Lucio Presta in questi giorni è sbarcato nelle librerie con “L’uragano“, scatenando un vero e proprio ciclone in alcuni ambienti televisivi e del mondo dello spettacolo. Nel suo racconto ha parlato anche dei rapporti professionali e umani con Maria De Filippi. A un certo punto il feeling è evaporato. Secondo la versione dell’agente, la conduttrice pavese si sarebbe resa protagonista di mosse non del tutto limpide nei suoi confronti, culminate con quello che lui definisce il “caso più eclatante”, riferendosi all’ingaggio di Lorella Cuccarini ad Amici.

Lucio Presta e i rapporti deteriorati con Maria De Filippi

“Sono diventato l’agente dello spettacolo più importante d’Italia, racconto la mia storia perché ne ho viste tante e perché la mia vita è unica”, ha dichiarato il manager, marito di Paola Perego, a proposito dell’idea che lo ha portato a mettere nero su bianco alcune vicende che lo hanno riguardato in prima persona. In un passaggio del libro, ha narrato l’evoluzione, anzi l’involuzione, negli anni, dei suoi rapporti con “Queen Mary”. Banale sottolineare che si è di fronte alla versione dell’agente e non a quella della conduttrice, che, c’è da scommettere, sarà differente, qualora un giorno la voglia raccontare.

Il manager ha scritto che De Filippi lo avrebbe contattato durante il Festival di Sanremo 2009, quando alla conduzione c’era Paolo Bonolis. Allora quest’ultimo e Presta erano inseparabili. La conduttrice avrebbe voluto conoscere in anteprima la posizione di Marco Carta nella classifica generale. L’agente ha riferito che si rifiutò di soddisfare la richiesta.

Alcuni giorni dopo, De Filippi avrebbe chiamato nuovamente Presta e lo avrebbe informato sul fatto che qualcuno avrebbe iniziato a fare pressioni sull’orchestra sanremese per favorire i concorrenti provenienti dall’universo di X-Factor. A questo punto l’agente avrebbe invitato Maria a fare i nomi dei presunti autori delle pressioni, ma, sempre secondo la versione del manager, la pavese non gli rispose. Alla fine, Marco Carta trionfò con il brano “La forza mia” e De Filippi e Presta festeggiarono insieme.

Si arriva all’anno 2012. Presta ha sostenuto che Maria lo chiamò per effettuare alcune modifiche al format Amici, tra cui la composizione delle squadre e l’organizzazione della finale all’Arena di Verona. Quella stagione fu un successo, ma qualcosa si ruppe a livello personale tra i due professionisti. Un episodio citato nel libro da Presta è che De Filippi gli avrebbe negato l’accesso al backstage all’Arena nel corso della finale. Da quel momento calò il gelo.

Presta ha anche detto che artisti da lui assistiti lo avrebbero informato del fatto che Maria non gradiva la loro presenza nelle sue trasmissioni. Il manager avrebbe preso la vicenda di petto e, parlando con Sabina Gregoretti, capo progetto dei programmi di De Filippi, avrebbe scandito le seguenti parole: “Sono venuto a dirvelo in faccia perché so benissimo quello che dite in giro ai miei artisti”.

Il “caso eclatante” di Lorella Cuccarini

Per rendere più credibile il suo racconto, il manager ha descritto quello che lui considera “il caso più eclatante”, vale a dire ciò che è successo con Lorella Cuccarini.

“Dopo innumerevoli proposte e rifiuti, Lorella viene chiamata come giudice ad Amici un attimo dopo aver lasciato la mia agenzia. Conosco l’ambiente e so che certe coincidenze non lo sono mai davvero. Insieme abbiamo passato giornate in barca a ridere come pazzi, Maria si divertiva da morire perché apprezzava la mia schiettezza. Poi però quando sono stato schietto con lei non le è piaciuto”, ha scritto Presta, di fatto accusando “Queen Mary” di aver ostacolato il percorso di alcuni suoi clienti.