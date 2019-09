Lucio Battisti sbarca finalmente online: in streaming le canzoni con Mogol

Le canzoni di Lucio Battisti e Mogol sulle piattaforme streaming dal 29 settembre

Buone notizie per i fan di Lucio Battisti e Mogol. Da domenica 29 settembre saranno disponibili su tutte le piattaforme streaming musicali le celebri canzoni del duo. La data scelta non è casuale: 29 settembre è uno dei più celebri brani nati dal sodalizio artistico formato da Battisti e Giulio Rapetti (vero nome di Mogol). A rendere noto la novità è la Sony Music, soddisfatta per la situazione che si è sbloccata. E sì, perché per anni c’è stata una lunga e travagliata battaglia tra la SIAE e gli eredi di Lucio. Grazia Letizia Veronese, vedova dell’artista scomparso nel 1998, ha difeso per tanto tempo la riservatezza di Battisti e ha lottato, anche con lo stesso Mogol, per impedire la diffusione della musica di suo marito per pubblicità, colonne sonore, omaggi e festival. La moglie e gli eredi per un lungo periodo sono stati contrari alla diffusione dei successi di Battisti sulle principali piattaforme di streaming.

Non saranno disponibili le canzoni di Battisti e Panella

“Sony Music, grazie alla decisione dell’Editore Acqua Azzurra di tornare a conferire mandato a SIAE per la raccolta e ripartizione dei diritti sulle opere musicali di propria titolarità sulle piattaforme online, torna a distribuire le relative canzoni, interpretate da Lucio Battisti, su tutte le piattaforme online di streaming e di download”, si legge in una nota diffusa dalla casa discografica. Se per gli album Battisti-Mogol c’è ora il via libera, diversa è la situazione per le opere realizzate da Lucio con la collaborazione di Pasquale Panella. Al momento non sono ancora disponibili in streaming perché l’Editore Aquilone non ha ancora dato il via libera.

Quali sono le canzoni di Lucio Battisti e Mogol

Tra le canzoni più celebri di Lucio Battisti e Mogol: 29 settembre, Non è Francesca, Sì viaggiare, Emozioni, I giardini di marzo, Il mio canto libero, Dieci ragazze, Eppur mi sono scordato di te. In totale i due hanno lavorato insieme a ben dodici album. Dalla mezzanotte del 29 settembre 2019 in poi si potranno dunque scaricare i brani da Spotify e dagli altri siti di download.