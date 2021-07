Lucifer 6, Netflix ha annunciato la data di uscita: anticipazioni (spoiler)

La serie tv con protagonista Tom Ellis inizierà in anticipo come riferito dal colosso americano dello streaming

Lucifer torna prima del previsto: l’annuncio è giunto da Netflix nel corso del Comic-Con di San Diego, manifestazione che per il secondo anno consecutivo, a causa della pandemia, si è tenuta soltanto in modalità virtuale. Tornando alla data di uscita della serie tv, il colosso dello streaming ha reso noto che i 10 episodi che concluderanno definitivamente la trama saranno disponibili a partire dal 10 settembre.

La notizia è stata data dopo che è stato mostrato un filmato omaggio alla serie, dove non sono mancate nemmeno immagini del pilot. In particolare, nel video si nota che Lucifer Morningstar (interpretato da Tom Ellis) sta viaggiando per le vie di Los Angeles prima di venire bloccato da un agente di polizia. La medesima scena la si è vista nel primo episodio – quando la serie era trasmessa da FOX -; stavolta però Lucifer dice al poliziotto che sarà il suo ultimo giorno a Los Angeles.

Al Comic-Con di San Diego, in una intervista moderata da Luke Cook, hanno parlato sia l’attore Tom Ellis, sia gli showrunner Joe Henderson e Idly Modrovich, gli ideatori della serie.

– Da ora in avanti, coloro che non vogliono leggere spoiler sul proseguo della serie è bene che arrestino la lettura. Coloro che invece sono curiosi di avere anticipazioni continuino pure nella lettura.

Lo sceneggiatore Henderson, parlando della nuova e ultima stagione, ha raccontato che il diavolo si appresta a diventare Dio anche se esiterà non poco in questo passaggio. Motivo? E quale sarà l’atteggiamento di Lucifer a siffatta rivoluzione in atto? “Unitevi a noi in questo addio dolceamaro a Lucifer, Chloe, Amenadiel, Maze, Linda, Ella e Dan. E non dimenticate i fazzoletti”, ha detto lo showrunner.

Modrovich, sempre spalleggiato da Henderson, ha inoltre spiegato che la quinta stagione avrebbe dovuto essere quella conclusiva. Alla fine però, hanno entrambi capito che c’erano “stimoli” per proseguire con un ulteriore sforzo e confezionare gli ultimi 10 episodi. In questo caso, nessun dubbio: dopo tale ‘sforzo’ non ce ne saranno altri. Lucifer chiuderà davvero i battenti.

La regia del primo episodio vedrà la firma di Kevin Alejandro interprete del defunto Dan. L’artista assicura che si tratterà di un episodio assai “divertente”. Altra sorpresa è quella che riguarda il ritorno di Scott Porter nel ruolo di Carol Corbet.