Luciano Cannito: “Perché ho lasciato Rossella Brescia dopo 20 anni” e la chiosa glaciale di Toffanin

Luciano Cannito ha rotto il silenzio sulla separazione da Rossella Brescia, con la quale ha condiviso una relazione lunga quasi vent’anni. Il coreografo è intervenuto a Verissimo, dando la sua versione dei fatti. A settembre 2024, la ballerina e conduttrice pugliese, sempre confidandosi con Silvia Toffanin nel rotocalco di Canale 5, aveva riferito che era stata lasciata dal coreografo senza sapere di preciso il perché, ma accettando comunque la decisione dell’artista.

Verissimo, Luciano Cannito: “Ecco perché ho lasciato Rossella Brescia”

“Ho imparato con il tempo che bisogna rispettare la sincerità dei sentimenti. Evidentemente per Luciano erano cambiati e non va colpevolizzato. Lui mi dice che mi amerà per sempre, ma come può amare un figlio o una sorella”. Queste le parole di Rossella Brescia nel 2024. Cannito le ha commentate con Silvia Toffanin.

“Io credo che i grandi amori non finiscono mai – ha dichiarato il coreografo -. Sono certo che non possano finire. E sono anche convinto che si passi attraverso grandi sofferenze nelle separazioni. Però è frequente che dopo tanti anni si diventi come fratelli e sorelle, è naturale e umano. Ma non tutti vivono questa cosa come un bene. Non potevo immaginare che un amore immenso potesse diventare diverso e dare a me la possibilità di pensare a un’altra persona o a essere attratto da altro”.

“Sono passato attraverso fiumi di lacrime, sono stato male come un cane, mi sono ritrovato solo. Sembra una follia, perché Rossella è una persona meravigliosa e l’amerò per sempre. Ma io sentivo che mancavo di rispetto alla persona più importante della mia vita. Non c’entrano terze persone. Non ci sono stati tradimenti. Io, nel profondo, sentivo che stavo facendo male a lei e a me, non vivendo più l’amore in modo totalizzante. Io mi sono sentito strano, le nostre vite andavano in due direzioni diverse”, ha aggiunto Cannito.

La puntualizzazione glaciale di Silvia Toffanin

“Penso che la sua vita ora possa continuare e essere aperta. Potrà provare altre grandi sensazioni ed emozioni”, ha proseguito l’artista. A questo punto Toffanin gli ha fatto una puntualizzazione glaciale: “Ma lei voleva restare con te”. Cannito è rimasto un attimo disorientato per poi dire “lo so, lo so, è questa la grande sofferenza”. Parafrasando, a un certo punto per il coreografo la passione è finita e, attraverso una scelta tanto dolorosa quanto coraggiosa, ha deciso di non mentire alla compagna, scegliendo di chiudere la relazione.