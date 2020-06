Luciana Littizzetto e l’adozione: la comica racconta la sua esperienza a Domenica In

Un’intervista divertente, scanzonata ma allo stesso tempo emozionante quella che Mara Venier ha fatto a Luciana Littizzetto nella puntata di Domenica In in onda su Rai Uno domenica 7 giugno 2020. La spalla comica di Fabio Fazio ha raccontato molti aspetti della sua vita privata a partire dai figli che ha adottato tanti anni fa con l’ex compagno Davide Graziano. Vanessa e Jordan, due ragazzi di origini albanesi, sono entrati a casa della Littizzetto quando avevano appena 11 e 9 anni. Inizialmente sono stati dati in affido – dovevano tornare nella loro famiglia di origine – ma poi sono rimasti a casa di Lucianina. Che proprio nell’ultima intervista rilasciata in tv ha rimarcato le difficoltà di un gesto del genere non dimenticando il prezioso contributo di Maria De Filippi.

Luciana Littizzetto mamma grazie a Maria De Filippi

Forse non tutti lo sanno ma Luciana Littizzetto ha deciso di prendere in affido dei bambini dopo un incontro a casa di Maria De Filippi. L’attrice si trovava a casa della conduttrice Mediaset quando ha appreso che Maurizio Costanzo e la moglie stavano avviando le pratiche per poter adottare un bambino. Da lì Luciana ha avuto la spinta per provare a compiere lo stesso gesto d’amore ed è riuscita ad ottenere l’affido di due fratellini. “Quando sono arrivati qui erano già abbastanza grandicelli. Avevano ferite belle vive e ancora oggi sono molte, ci sono ferite che non si sono chiuse“, ha spiegato la 55enne. “In casi come questi bisogna adattarsi, modularsi, andare avanti e amare come si sa fare. È stato difficilissimo perché con i figli naturali una donna impara gradualmente a diventare mamma. Con l’affido o l’adozione si diventa mamma di botto”, ha ammesso Luciana.

Cosa fanno oggi i figli adottivi di Luciana Littizzetto

Luciana Littizzetto aveva optato inizialmente per l’affido ma poi i suoi ragazzi non sono più riusciti a rientrare in Albania e sono stati così adottati dall’attrice. Oggi i due hanno circa una ventina d’anni: Vanessa dopo aver studiato scenografia si è dedicata all’attività di social media manger; Jordan è invece un appassionato di viaggi e parla molteplici lingue. Proprio nell’ultima puntata di Domenica In – dove Luciana è intervenuta in collegamento dalla sua casa di Torino – ha fatto una breve incursione Vanessa, che si è emozionata per le parole della madre adottiva tanto da non nascondere le lacrime davanti a Mara Venier.