Luciana Littizzetto in lutto: è morta l’adorata Gigia

Luciana Littizzetto, grande dolore per la conduttrice: è morta la sua cagnolina Gigia

La famosa cabarettista ieri sera ha dato il triste annuncio sui social. La sua cagnolina Gigia, alla quale era tanto affezionata, è morta. Le due erano insieme da quasi 10 anni e Luciana parlò di lei sul suo blog Cicapui. La conduttrice raccontò di aver trovato la cagnolina a Rho, nei pressi di Milano, mentre si stava recando a girare uno spot. A salvarla fu la sua costumista e poi, in seguito, Luciana decise di portarsela a casa nonostante avesse già un cane, un po’ anzianotto, di nome Alì Babà. Inizialmente Gigia doveva fermarsi a casa Littizzetto solo per un po’, il tempo di trovarle una nuova famiglia, poi però Luciana, che s’innamorò di lei all’istante, decise di tenerla con se’. Tra le due si instaurò un grande legame, un dolcissimo rapporto ed è per questo che per Luciana perdere la sua cagnolina è davvero un dolore lacerante.

Luciana Littizzetto annuncia la morte di Gigia, una foto e poche parole

Gigia che, come la descrisse Luciana Littizzetto, aveva la ‘fisicità di un topo’ era molto legata alla sua padrona. Nel 2015, la comica scrisse di lei sul blog: “Il destino ci ha fatto incontrare. Si, sto parlando di te, Gigione. Lo sai vero? Certo, perché sventoli la coda come il ventaglio di un’odalisca. Vuoi dirmi che mi vuoi bene? Lo so. Anch’io te ne voglio. E non posso neanche sventolare la coda per dirtelo. Ma tu mi capisci anche senza parlare. È un linguaggio particolare il nostro. Fatto di cuori. Cuori di femmine che battono all’unisono. Arf”. Ieri, invece, Luciana ha dovuto dare il triste annuncio su Instagram usando poche parole per descrivere quanto sia grande il suo dolore: “Non ci sei più. E nemmeno io. #gigiatesoromio”. Nella fotografia, invece, la vediamo proprio stretta alla sua amata cagnolina.

Gigia è morta, i vip si stringono intorno a Luciana Littizzetto

Dopo il triste annuncio, sono in tantissimi i vip e i fan della Littizzetto ad essersi stretti intorno a lei. In tanti infatti le hanno mostrato la loro vicinanza in questo momento tanto difficile e l’hanno lodata anche per aver donato una seconda vita all’adorabile cagnolina. Tra i commenti, spiccano i cuori di Antonella Clerici, Filippa Largeback ed Elena Sofia Ricci. Colpiscono, invece le parole di Luca Bianchini e Valeria Fabrizi che, inoltre, ha rivelato che anche ha perso il suo cane poco tempo fa.