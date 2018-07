Lucia Pavan di Uomini e Donne: “Tornassi indietro non credo rifarei le stesse scelte”

Lucia Pavan di Uomini e Donne: la prima tronista della storia parla del suo percorso

Lucia Pavan è stata la prima tronsita della storia di Uomini e Donne. Era il 2003 quando la bergamasca, che allora aveva 26 anni, è salita sul trono. Oltre ad essere stata la prima tronista, la Pavan è stata anche la prima a ricevere un no dal corteggiatore che aveva scelto. Stiamo parlando di Costantino Vitagliano che, dopo averla corteggiata, toccando tasti emotivi e valori importanti, come la famiglia e l’onore, l’ha rifiutata. Il giorno della scelta, infatti, dopo averle dato un lungo bacio pieno di passione, l’ex corteggiatore le ha detto che non sarebbe uscito con lei dal programma. Per Lucia si è trattata di un’umiliazione gratuita, che il ragazzo poteva anche risparmiarsi. Lei cercava un ragazzo che la sapesse corteggiare e che avesse dei valori, ma non ha trovato niente di tutto ciò. Se tornasse indietro, comunque non rifarebbe molte delle scelte che ha fatto.

Lucia Pavan di Uomini e Donne: i ricordi nel programma e la nuova vita

“Non credo rifarei le stesse scelte” ha confessato Lucia in un’intervista per Uomini e donne magazine. Nonostante ciò, ricorda l’esperienza nel programma di Maria De Filippi come qualcosa di meraviglioso, anche grazie al modo in cui la redazione l’ha accolta e coccolata fino alla fine. Ad oggi, però, la Pavan ha una nuova vita. Dopo aver vissuto all’estero e aver diretto negozi in Egitto e a Miami, l’ex tronista si è trasferita a Milano, dove oggi dirige un boutique in Montenapoleone. Dal punto di vista personale, invece, ha incontrato Salvatore. I due stanno insieme dal 2011, anno in cui sono anche andati a convivere. Nel 2014 è nata Isabella, la loro prima figlia. Inoltre, la famiglia possiede anche un cane, di nome Gennaro. “Sono una ragazza fortunata e molto felice” ha detto Lucia durante l’intervista.

Lucia Pavan e Salvatore: matrimonio in vista?

La prossima tappa per Lucia e Salvatore è certamente il matrimonio. Come ha detto lei, i due sono già sposati con il cuore e si tratterebbe solo di ufficializzare ciò che in realtà vivono ogni giorno. “Non posso rinunciare all’abito da sposa” ha detto la Pavan.