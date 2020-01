Licia Nunez e fidanzata: la storia continua, ma a una sola condizione

Licia Nunez e la fidanzata Barbara al GF Vip: arriva il tanto atteso confronto, la storia d’amore prosegue

Finalmente arriva il tanto atteso confronto tra Licia Nunez e la fidanzata Barbara al Grande Fratello Vip. Durante la scorsa puntata, l’attrice aveva ricevuto un’amara notizia: la sua dolce metà l’aveva lasciata con un Tweet. In questi giorni, Licia non è riuscita a trattenere la tristezza e la lacrime per quanto accaduto, in quanto ormai convinto di aver perso la sua Barbara, senza alcuna spiegazione. Questa sera, in diretta, la donna entra dentro la Casa proprio per rassicurare la Nunez, ma anche per rivelarle quanto sta accadendo fuori. Inizialmente Barbara appare abbastanza irritata dal comportamento di Licia, tanto che l’accusa per alcuni suoi gesti. In particolare, è molto risentita, poiché la Nunez ha spesso parlato della sua passata storia d’amore con Imma Battaglia, anziché raccontare della loro relazione. Sono tanti i messaggi ricevuti da Barbara in queste tre settimane e oggi spera che la situazione possa finalmente cambiare. Alfonso Signorini bacchetta Licia, speranzoso anche lui di vederla non tornare più sull’argomento ‘Imma Battaglia’.

Grande Fratello Vip Licia Nunez, Barbara non ci sta: “Mi hanno tritato”

“Tu non hai proprio idea, non è stato facile sin dal primo giorno che tu sei entrata qua dentro. Lo sapevamo che poteva uscire il passato, ne abbiamo parlato, eravamo forti. Per tre settimane, h24 non hai fatto altro che parlare di dieci anni fa, in un modo che ho fatto fatica a riconoscerti”, dichiara Barbara di fronte a Licia, visibilmente emozionata. “Tu sai cosa ho dovuto subire fuori? Mi hanno tritato. Mentre lavoravo mi arrivavano messaggi: ‘Che io sono la co…na di turno e che tu sei ancora innamorata’. Mi ha fatto male”, continua Barbara. Quest’ultima ammette che fuori dalla Casa sopportare tutto questo non è stato per nulla facile. A detta sua, Licia avrebbe concesso “troppo spazio a persone assurde” al Grande Fratello Vip. “E cosa scopro? Qual è il nostro gesto? Quello che ti baci l’anello, te lo ricordi cosa hai raccontato alla signora Alberti? Tu hai fatto lo stesso gesto per Imma anni fa, mentre stavi a ballando”, dichiara delusa Barbara. Nonostante ciò, è impossibile non notare l’amore che c’è tra Licia e la sua fidanzata.

Licia Nunez e la fidanzata Barbara, arriva finalmente il sereno: c’è però una condizione

Alfonso fa, inoltre, notare alla Nunez che deve fare una promessa importante alla sua metà: non tornare più indietro nel passato. Licia dovrà chiudere per sempre il capitolo riguardante ‘Imma’ e parlare più spesso della sua storia con Barbara. “Non parliamo di Imma, chi se ne frega. Basta lo diciamo anche noi, lo dice Barbara”, così Signorini cerca di far comprendere a Licia ciò che la sua fidanzata ora si aspetta da lei. Fortunatamente Barbara non ha intenzione di chiudere la loro storia d’amore, ma le chiede comunque di non sbagliare più: “Sennò non mi trovi più”. Licia è felicissima di aver ritrovato la sua amata, a cui dichiara ovviamente il suo amore.