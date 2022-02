Lucia Annunziata e quelle parole sugli ucraini al Tg 3: scoppia la polemica

Gaffe durante l’edizione straordinaria del Tg 3, in onda nel pomeriggio del 24 febbraio, dopo lo scoppio della guerra tra Russia e Ucraina. A condurre il giornalista Mario Franco, con in studio come ospiti i colleghi Lucia Annunziata e Antonio Di Bella. Durante il collegamento con l’esterno dell’ambasciata russa a Roma, dove il segretario del Partito Democratico Enrico Letta ha organizzato un sit in di protesta, è accaduto l’impensabile che tanto sta facendo discutere in queste ore.

Mentre il parlamentare esprimeva solidarietà alla comunità ucraina dopo l’invasione della Russia a opera di Vladimir Putin pare che Lucia Annunziata si sia lasciata andare ad un commento a microfono aperto che ha indignato tutti i telespettatori e che sicuramente farà discutere anche nei prossimi giorni (video in basso).

“Centinaia di migliaia di cameriere e badanti…”, sembra dire la conduttrice e giornalista e pare farle eco l’ex direttore di Rai3 e attuale responsabile del Day Time Rai, Antonio Di Bella, seduto accanto a lei in studio nell’edizione straordinaria del Tg 3. Nella clip si sente una voce maschile che termina così la frase“… e amanti”.

Speciale Tg3 Rai, ore 16.15 circa. La voce di Lucia Annunziata collegata da studio mentre parla Enrico Letta. Sentite anche voi quello che sento io? Sono basito.#RussiaUcraina pic.twitter.com/DnzB4fcgBi — Ciro Pellegrino (@ciropellegrino) February 24, 2022

Il video è diventato ben presto virale sui social network e ha scatenato polemiche e critiche. Tante le persone indignate per queste affermazioni in un giorno così delicato come l’invasione della Russia che ha scosso l’Europa e il mondo intero.

Tra l’altro in Italia risiedono più di 230mila cittadini ucraini: si tratta della quarta comunità per presenza nel Belpaese. Al momento nessuna replica è arrivata da parte di Lucia Annunziata, Antonio Di Bella o altri esponenti del telegiornale di Rai Tre.

L’altra gaffe di Lucia Annunziata

Secondo il portale 7 Colli Lucia Annunziata avrebbe fatto un’altra gaffe durante il suo intervento al Tg 3. A quanto pare la 71enne avrebbe assicurato che l’invasione russa è favorita dalle condizioni geografiche del Paese, dove “non ci sono boschi”.

In realtà l’Ucraina è ricchissima di boschi, tanto che vi sono almeno dieci parchi nazionali. In più durante la resistenza anti-sovietica, cioè anti-comunista, degli ucraini, c’era un gruppo insurrezionale che si chiamava proprio “fratelli della foresta”.