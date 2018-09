Lucas Peracchi, lo sfogo dell’ex moglie dopo Pomeriggio 5: “Ora parlo io”

Pomeriggio 5: arriva la replica dell’ex moglie di Lucas Peracchi dopo l’ospitata di Mercedesz ed Eva Henger

Le dichiarazioni di Mercedesz Henger e della madre a Pomeriggio 5 pare abbiano molto infastidito Silvia, l‘ex moglie di Lucas Peracchi. Le due donne, infatti, non hanno certo riservato sconti all’ex di Peracchi durante la diretta. Affrontare l’argomento in uno studio televisivo, per ovvi motivi, ha inevitabilmente riacceso le luci sulla polemica nata diverse settimane fa. Silvia quindi, che a Pomeriggio Cinque non era presente, ha voluto usare Instagram per rispondere a Mercedesz e alla madre in queste ore. Prima, con alcune stories, ha riso e fatto dell’ilarità sulla loro ospitata in TV e poi, sempre sul suo profilo, ha spostato la discussione nei commenti, dove ha cercato di chiarire la sua posizione al riguardo.

Lucas Peracchi, l’ex moglie Silvia commenta la presenza di Mercedesz Henger a Pomeriggio 5 : “Ora è giusto che parli io”

L’ex moglie di Peracchi, come accennato sopra, agli utenti che si schieravano pro o contro di lei ha risposto a più riprese. “Se insultassero mia madre e ne avessi le prove concrete non andrei di certo a parlare da Barbara d’Urso” ha scritto Silvia “Ma dritta e spedita dalla persona che ha offeso mia madre”. La stessa, poi, ha aggiunto: “Siete divertenti quando parlate credendo di sapere tutto! Peccato che tra le tante cose che non si sanno (ancora per poco perché ora è giusto che parli io), non si sa che non si sappia nemmeno che sono stata io a lasciare, e che per mesi ha pianto e ha elemosinato pietà da parte della mia famiglia”.

Pomeriggio 5, parla Silvia l’ex moglie di Lucas Peracchi: “Non ho bisogno di visibilità”

A chi l’ha accusata di stare facendo tutto per far parlare di sé, in fine, Silvia ha risposto: “Non ho bisogno di visibilità perché ho un lavoro, una vita privata (che avrei voluto rimanesse tale a tutti gli effetti) e una famiglia meravigliosa che sa tutto e mi dà la forza e la grinta per andare avanti […] Pensate alla vostra di vita, evitate di parlare a caso senza sapere. Tacete”.