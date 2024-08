Lucarelli: “Trattata come una cretina!” Lascia il palco dopo i fischi

Durante un evento in Calabria, dove era prevista la consegna di un premio a Selvaggia Lucarelli, la giornalista si è infastidita e ha abbandonato il palco. Secondo quanto dichiarato da Lucarelli, la decisione di lasciare è stata motivata dal fatto che il suo lavoro e la presenza siano state sminuite.

La serata in Calabria

Scoppia un nuovo caso riguardante Selvaggia Lucarelli. La giornalista era in Calabria per ricevere un premio, evento che, come racconta lei stessa e come ha ribadito più volte nel corso della serata, l’ha costretta a rinviare la partenza per le vacanze a (quasi) Ferragosto, dopo un anno particolarmente intenso..

Nonostante l’impegno preso, Selvaggia Lucarelli ha deciso di lasciare il palco in modo improvviso. Secondo chi era presente all’evento, la causa della sua decisione sarebbe stata una domanda posta dalla presentatrice della serata, Vittoriana Abate.

Durante l’evento, Abate avrebbe chiesto a Lucarelli se provasse antipatia nei confronti di Chiara Ferragni e dell’ex marito della nota influencer.

La domanda, considerata inopportuna da Lucarelli ( effettivamente fuori contesto) , ha scatenato la sua reazione e provocato il suo allontanamento dal palco.

L’incidente ha attirato l’attenzione dei media e dei fan, suscitando una serie di commenti e dibattiti su quanto accaduto, soprattutto sulla gestione della situazione da parte degli organizzatori e di chi ha deciso la scaletta dell’evento.

La reazione di Selvaggia

La risposta di Selvaggia Lucarelli è stata piuttosto pesante, ha dichiarato:

Non capisco cosa c’entri Fedez in questo momento. Sono molto felice di essere qui, ma non mi sembra che l’accoglienza sia stata all’altezza. Ho fatto un sacrificio per essere presente, visto che dovevo partire per le vacanze e questa era l’ultima data di presentazione del libro. Tuttavia, sono stata trattata finora come una cretina

Di fronte ai tentativi di calmare la situazione e abbassare i toni, Lucarelli ha proseguito:

Ripeto, sono venuta qui da Milano, rinunciando alle mie vacanze esclusivamente per partecipare a questo evento in Calabria. Ho passato tre ore seduta ad ascoltare con grande interesse gli ospiti precedenti e non ho alcuna voglia di essere trattata in questo modo. Ringrazio il pubblico, ma tornerò il prossimo anno e spero che l’accoglienza sarà un po’ diversa.

Il pubblico che presenziava all’evento non ha risparmiato la sua reazione avversa, riservando alla scrittrice fischi e insulti per come la sua reazione.

Quando Gianluigi Nuzzi, anche lui presentatore della serata, è tornato sul palco dopo l’abbandono di Lucarelli, ha commentato con:

Viva la libertà di opinione

Tuttavia, Selvaggia Lucarelli ha fornito una versione completamente alternativa dei fatti attraverso il suo sito:

Quando è arrivato il mio turno, era ormai le 23:30 e salgo sul palco ma Nuzzi non è presente. Chiedo a Vittoriana Abate dove si trovi, ma non ricevo risposta. Faccio una battuta sul fatto che Nuzzi, avendo intervistato i peggiori criminali del Paese, sembrerebbe ora rifiutarsi di annunciare me. A questo punto, la giornalista di Porta a Porta mi chiede: ‘Parliamo di questa inchiesta, perché questa antipatia per Chiara Ferragni?‘ Rimango sbalordita e le rispondo che la questione non è appropriata, perché le questioni personali (che tra l’altro non esistono) e un’inchiesta che ha portato a una multa dell’Antitrust sono argomenti completamente diversi

La Lucarelli quindi non ha dichiarato antipatia nei confronti dei Ferragnez, ma ha soltanto riportato i fatti di un’inchiesta giudiziaria cercando di approfondirla e farla conoscere al pubblico. Inoltre, nella sua spiegazione, Selvaggia Lucarelli ha anche menzionato alcuni attriti passati con Gianluigi Nuzzi, ma, concentrandosi su quanto accaduto in Calabria, Lucarelli sembra essere andata via principalmente perché la presentatrice, prima che le venisse consegnato il premio, le avrebbe mancato di rispetto, sminuendo il suo lavoro.