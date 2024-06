Lucarelli: “Sui social sono bugiarda. Ferragni? L’ho contattata”

È uscita questa mattina l’intervista di Selvaggia Lucarelli al BSMT di Gianluca Gazzoli dove, per promuovere il suo ultimo libro Vaso di Pandoro, la scrittrice ha affrontato tanti argomenti. Tra questi, ha rivelato di sentirsi bugiarda verso i propri followers. La ragione? Non racconta mai la completa verità circa la sua vita privata e cerca sempre di regalare solo gli aspetti migliori, nascondendo la parte più complessa. Quando suo papà si è trasferito a Milano da lei ha preferito raccontare solo aneddoti divertenti che lo riguardassero evitando di affrontare le cose più delicate. Così i suoi seguaci hanno idealizzato quel rapporto quando invece, nella realtà, è complicato come tutte le relazioni affettive.

Nell’intervista Selvaggia non si è tirata indietro su nulla e, ovviamente, gli argomenti principe sono stati i Ferragnez e il Pandoro Gate. La Lucarelli ha ricordato di quando Fedez e la Ferragni, per festeggiare il compleanno di lui, affittarono un intero supermercato e cominciarono a lanciarsi il cibo a vicenda, sprecandolo e suscitando numerose critiche. All’uscita del supermercato, lui fu beccato mentre affermava: “Dobbiamo dichiarare che diamo tutto il cibo in beneficienza”. Secondo l’autrice, da quel momento i due hanno adottato un metodo secondo il quale, per uscire da situazioni gravose, avrebbero sempre dichiarato di fare la beneficienza. Una strategia che, però, non ha salvato Chiara Ferragni dall’ultimo scandalo.

La Lucarelli nell’intervista dice:

Era impossibile non accorgersi di quello che facevano perché rimbalzava ovunque… Tutti i giorni c’erano delle cose che mi puzzavano di quello che facevano… M’interessava il fenomeno Ferragnez perché il loro erano un brand. La scena peggiore è stata quando hanno affittato il supermercato per la festa di compleanno di Fedez in cui lanciavano del cibo e lo sprecavano in maniera indecente… Fedez per salvarsi disse: ‘diciamo che diamo tutto in beneficienza’.

Poi ha rincarato la dose su Fedez, paragonandolo ad una falena che scappa quando la luce della moglie non può più illuminarlo e, anzi, rischia il contagio reputazionale.

Lo dipingo come cinico e opportunista, ma è difficile essere teneri quando lo vedi scappare in un momento così buio per la moglie

Selvaggia Lucarelli: “Ho chiamato Chiara Ferragni, cos’ha detto”

La scrittrice poi ha dichiarato di aver provato a contattare Chiara Ferragni senza alcun successo, perché l’avvocato di lei avrebbe risposto che l’influencer non vuole assolutamente rilasciare alcuna intervista. Dichiara poi di aver sentito Federico alcune volte, già prima dell’inchiesta sul Pandoro, per alcune questioni di beneficienza che riguardavano il rapper e per le quali lui è sempre rimasto vago, temendo che la sua reputazione potesse subire un crollo.

Infine Selvaggia Lucarelli ha parlato con sincerità anche del caso della ristoratrice che ha riguardato lei e il compagno Lorenzo Biagiarelli e di come questo fatto abbia scosso le vite di tutti. Insomma, come sempre, l’ex giurata di Ballando con le Stelle si è rivelata diretta e graffiante, pronta a dire la sua senza paura e noi per questo la stimiamo.