Lucarelli: mistero sui profili che asfaltano la Pettinelli. Chi c’è dietro

Elisa D’Ospina è in questi giorni la protagonista delle storie Instagram di Selvaggia Lucarelli. Il motivo? In realtà sono molteplici. Sembra infatti che la modella faccia parte della cricca di influencer che nascondono sapientemente la scritta “adv“ quando pubblicizzano qualcosa. Infatti in questi giorni la Lucarelli si sta divertendo parecchio. Il gioco è scovare la scritta celata nei post o nelle storie di questi influencer. Ma la ricerca ha portato la giornalista anche ad un’altra scoperta. Sembra infatti che Elisa D’Ospina possa avere qualche profilo fake con cui insulta e critica molto spesso Anna Pettinelli. Ma facciamo un passo indietro.

La D’Ospina è la nuova compagna di Stefano Macchi. Lui in precedenza ha avuto una relazione con Anna Pettinelli. Addirittura lui e la maestra di Amici hanno partecipato insieme a Temptation Island. Rimane iconica la scena in cui la Pettinelli si arrabbia quando Macchi appella una tentatrice con “bella patata”, suo nomignolo per eccellenza. Ma questa è storia passata. Ora lui sta con Elisa ed hanno persino un bambino insieme. Questo però non sembra aver pulito la mente della D’Ospina dai rancori passati verso la Pettinelli. E questi profili di cui parla la Lucarelli sono accomunati dal desiderio di criticare fortemente la Pettinelli e osannare la D’Ospina.

Elisa D’Ospina e i profili ambigui di ragazze estere che la seguono

Chiaramente Selvaggia Lucarelli ironizza sul fatto. Pubblicando i vari commenti di questi fantomatici profili scrive: “Non capisco perché ce l’abbiano così tanto con la Pettinelli?“. I commenti lasciano trapelare una sorta di insofferenza alla vista della speaker radiofonica. Mentre la Pettinelli è ospite a Pomeriggio 5 una scrive: “Ma sta ancora lì questa?”. Poi dopo l’intervista della Pettinelli a Verissimo una di loro commenta: “A Verissimo la Pettinelli parla ancora dei suoi ex. Io seguo il suo ex nei social e ora è davvero felice; fossi in lei eviterei di sponsorizzare la figlia continuamente”.

Noi non sappiamo con certezza se questi profili siano fake. E soprattutto se dietro ci sia la mano e la mente della D’Ospina. Certo è strano che i profili abbiano foto di ragazze prese da altri profili esteri e che si accaniscano sui personaggi nemici della D’Ospina. Ma questo non conferma la presenza di lei dietro a quei commenti velenosi. Sappiamo che la nuova compagna di Macchi non è in buoni rapporti con la sua ex. Speriamo però che impieghi il tempo in cose migliori e non nello stimolare odio social verso Pettinelli & co.