Lucarelli: invia un biglietto segreto ad un vip di notte e loda Fedez

Selvaggia Lucarelli, ormai ospite fissa a La Vita in Diretta, ha raccontato qualche retroscena sul Festival di Sanremo. La giornalista ha infatti dichiarato di aver lasciato un bigliettino sotto la porta della stanza di albergo di un ospite di Sanremo. Di chi si tratta? Proprio della camera di Simon Le Bon e dei Duran Duran. Ma cosa c’era scritto in quel bigliettino? Nulla di imbarazzante. Selvaggia ha gentilmente chiesto al gruppo musicale di fare meno rumore perché non riusciva a dormire. La giornalista, ospite fissa del dopofestival, ha bisogno di dormire qualche ora. Mentre invece Simon Le Bon sembra mantenere lo stile di vita da vera pop star facendo le ore piccolissime. Infatti l’invito della Lucarelli a fare meno rumore è arrivato oltre le quattro di mattina.

Poi il conduttore de La Vita in Diretta, Alberto Matano, ha chiesto a Selvaggia un’opinione riguardo a Fedez. La domanda era relativa al fatto che in molti pensano che la sua canzone Battiti sia dedicata all’ex moglie Chiara Ferragni. Furbescamente la Lucarelli ha dato una non-risposta ed ha fatto un non-complimento al cantante. Ha infatti detto che Fedez è un genio della comunicazione. Conosce molto bene questi meccanismi e quindi punta all’ambiguità della situazione. Lo scopo è ovviamente fare in modo che si parli il più possibile della sua canzone. Una strategia che, se vera, sta funzionando. Infatti il brano di Fedez si è classificato tra i primi cinque nella classifica provvisoria del Festival. Non solo è anche tra i più ascoltati su tutte la piattaforme musicali.

Selvaggia Lucarelli e l’opinione sul brano di Cristicchi

Poi Selvaggia Lucarelli ha risposto nuovamente ad alcune domande riguardo al brano di Simone Cristicchi, Quando sarai piccola. La giornalista ritiene che la canzone si troppo romanzata. Racconta la malattia (che lei ha vissuto personalmente con la mamma) in maniera troppo favolesca. Quasi sminuendo la fatica fisica ed emotiva che c’è dietro ad una situazione del genere. Non è l’unica a pensarlo. Sembra infatti che il brano di Cristicchi, da favorito, stia perdendo qualche posizione. Staremo a vedere cosa accadrà questa sera.