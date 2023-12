Lucarelli, gesto a sorpresa per l’ex Max Giusti: la foto è una chicca

Max Giusti e Selvaggia Lucarelli hanno vissuto una storia d’amore durata 7 anni a cavallo degli anni Novanta e Duemila. Nel corso della puntata di Ballando con le Stelle in onda sabato 16 dicembre 2023 (il comico è stato chiamato in qualità di ‘ballerino per una notte’) si sono rincontrati davanti a milioni di telespettatori, rimembrando il ‘tempo che fu’ e dando un colpo di spugna alle voci che li volevano zeppi di rancore (sì, in questi anni è circolata anche questa indiscrezione). In realtà quell’amore giovanile ha lasciato a entrambi un bel ricordo tanto che la giurata del popolare talent show di Rai Uno, terminata la puntata, ha voluto omaggiare la relazione sentimentale avuta con Giusti con un dolce gesto.

In particolare, la Lucarelli, tra le sue Stories Instagram ha postato uno scambio di battute avuto con il comico a Ballando, poi ha scelto di pubblicare una foto inedita, risalente a ben 23 anni fa, cioè al 2000, in cui la si vede giovanissima, seduta su delle scale abbracciata a Max. Uno scatto molto tenero e intimo che sta a significare che i due ex, nonostante la love story non sia proseguita, continuano a stimarsi e a conservare dell’affetto reciproco.

D’altra parte, già nel corso di Ballando, come poc’anzi accennato, si è compreso che tra Selvaggia e Giusti non c’è un briciolo di livore. La Lucarelli, iniziando a dialogare con il comico, si è subito premurata di domandargli come stesse. “Bene, bene, oddio in realtà c’ho la sciatica. Sono arrivato con una serie di farmaci fortissimi”, ha risposto sorridendo Max,

“Non ci vediamo da 25 anni, è bello vederti”, ha sottolineato la giurata. “No, dai, ci siamo visti una volta in aeroporto, una volta a Quelli che il calcio… Ok una volta ogni 15 anni”, ha ricordato Giusti che poi ha anche raccontato perché la relazione si avvio verso un binario morto:

“Quando la vedo in tv la riconosco perché è sempre lei. Però la vedo solo in tv, di persona non ci vediamo da diverso tempo, sono molti anni. Non sempre sono d’accordo con quello che fa e dice, ma la stimo tantissimo e tra noi c’è rispetto. Infatti non ci siamo lasciati in cattivi rapporti. Come mai ci siamo lasciati? Ad un certo punto abbiamo compreso che non c’era più nulla. Nonostante la rottura non è mai mancata la stima reciproca”.

Lucarelli e Teo Mammucari, a Ballando con le Stelle finale e lieto fine

Tempo di pace a Ballando. La Lucarelli e Teo Mammucari, dopo essersele cantante di santa ragione per molte puntate, hanno deposto le armi, iniziando a dialogare in modo molto più pacato e smettendo di punzecchiarsi. Un finale a lieto fine che ha evitato una deriva trash del programma. Il pericolo che la questione degenerasse in ‘tv spazzatura’ c’era. Bene che invece la vicenda abbia preso un’altra piega.