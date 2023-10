Lucarelli: “Fedez? Gran ritorno in banca ma prezzo alto nella vita”

Venerdì, 6 ottobre, Fedez è stato dimesso dall’ospedale Fatebenefratelli di Milano dopo essere stato ricoverato a seguito di due ulcere che gli avevano causato un’emorragia interna. Il giorno dopo del suo ritorno a casa, su Il Corriere Della Sera è uscita un’intervista del cantante a cura di Aldo Cazzullo, in cui ha raccontato nel dettaglio cosa gli fosse successo, come sta e tutto ciò che ha dovuto affrontare nell’ultimo anno. Un’intervista in cui Federico ha parlato a cuore aperto della depressione acuta sofferta dopo la diagnosi di tumore al pancreas e del forte stress vissuto negli ultimi mesi.

Inoltre, il rapper ha anche polemizzato con la stampa, dicendosi sempre più convinto di aver fatto la scelta giusta nel decidere di raccontare personalmente la propria vita sui social, condividendo molto della sua famiglia e della sua quotidianità. “È una deriva che chiamiamo clickbait: non serve una notizia, serve un clic per fare aumentare le interazioni”, sono state le sue parole, scagliandosi contro le fake news e la morbosità della stampa. Delle dichiarazioni, quelle di Fedez, che non sono affatto piaciute ad una delle sue più grandi contestatrici, ovvero Selvaggia Lucarelli.

Selvaggia Lucarelli critica l’intervista di Fedez

La giornalista ha criticato aspramente le lamentele del cantante sull’invasione della stampa, ritenendo il tutto molto incoerente dal momento in cui questi appunti vengono fatti in un’intervista in cui racconta dettagliatamente la sua malattia ed episodi intimi della sua vita. Parlando sempre della stampa, però, il giudice di X Factor ha specificato nelle sue storie Instagram di aver voluto fare quest’intervista per parlare ad un pubblico diverso, che non utilizza i social.

In questo modo, potrebbe far arrivare anche a loro non solo la verità, ma anche importanti messaggi sulla salute mentale. Si tratta, poi, dello stesso motivo per cui aveva deciso di accettare l’intervista a Belve, così da raccontare ad un pubblico più ampio la sua lotta con la depressione e accendere una luce sui problemi di saluta mentale. Un modo di comunicare che alla giornalista non convince proprio. “Quindi la stampa è utile e funzionale solo se la controlla lui, l’avevamo capito”, ha dichiarato. E ancora:

Secondo lui la stampa è morbosa. Fermo restando che la regola base è “più ti esponi è più la stampa sarà morbosa“, non prendiamoci in giro. La stampa non è in casa tua, non spia i tuoi figli con le telecamere montate in cameretta, non pubblica le tue conversazioni con lo psicologo, non fa serie sulla tua vita. Non può neppure pubblicare il volto dei tuoi figli. Fedez ci mostra della sua vita quello che la stampa non potrebbe mai mostrare. Il vero paparazzo nella vita di Fedez è Fedez. Ed è sufficientemente intelligente per saperlo benissimo. E tutto questo ha un enorme ritorno economico in banca è un prezzo altissimo nella vita.

Infine, la Lucarelli ne ha avuto anche per Chiara Ferragni. Nel corso dell’intervista, Fedez ha elogiato la moglie, parlando di come avesse subito lasciato un importante impegno di lavoro a Parigi per volare subito in Italia e stargli vicino in questi giorni molto complicati. “Sorvolerei su questo. L’eroismo di una moglie che va all’ospedale da un marito in pericolo di vita. Vabbè”, ha commentato Selvaggia, basita dalla narrazione laudativa di quanto fatto dall’imprenditrice digitale per il marito.