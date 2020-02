Luca Zingaretti lascia Montalbano? “Devo riflettere e capire”, fan spiazzati

Luca Zingaretti vicino all’addio al commissario Montalbano? L’attore preoccupa i fan

Una notizia che mai nessuno si sarebbe aspettato di leggere: Luca Zingaretti lascerà Il commissario Montalbano? I fan della fiction di Rai 1 probabilmente non sono ancora pronti a dire addio a uno dei personaggi più amati della televisione italiana, ma potrebbe succedere. A parlare oggi è stato proprio l’attore durante la conferenza stampa in vista dei due nuovi episodi in arrivo. Il Commissario Montalbano tornerà infatti il 9 e il 16 marzo 2020 con due nuovi episodi, in cui Zingaretti è anche regista. La sua scelta si è resa necessaria forse dopo la scomparsa del regista Alberto Sironi, nel bel mezzo delle riprese dei nuovi episodi. Un lutto che ha scioccato l’attore come tutta la troupe di Montalbano, anche perché è arrivato a distanza di poco tempo dalla morte di Andrea Camilleri, il papà di Montalbano.

Luca Zingaretti lascia Il commissario Montalbano? Parla l’attore: “Devo riflettere e capire se andare avanti”

Proprio questi lutti a distanza ravvicinata hanno scosso molto l’attore: “Il problema è che un autore che ci scriveva i testi anno per anno non c’è più, un regista che li girava ora non c’è più, uno scenografo non c’è più. La Rai ha scelto di girare tre nuovi episodi, ne saranno mandati in onda due nel 2020, uno nel 2021”. Luca Zingaretti non ha ancora preso una decisione, eppure sarebbero pronti due copioni per altri due nuovi episodi di Montalbano. Come riportato da Tv Blog, l’attore poi ha aggiunto: “Io adesso voglio far sedimentare il dolore, la malinconia, riflettere e vedere se è il caso di finirla qua oppure prendere il testimone e concludere in bellezza con l’ultimo romanzo che è nella cassaforte di Sellerio. C’è anche un altro romanzo di Camilleri che è uscito mentre noi giravamo. Bisogna capire se uno non se la sente più di andare avanti senza determinate figure fondamentali, oppure se continuare”.

Il Commissario Montalbano senza Luca Zingaretti? Parla il produttore

Nel caso in cui dovesse esserci l’addio di Luca Zingaretti a Montalbano si opterà per una sostituzione? Insomma, è immaginabile un Montalbano che non abbia il volto di Luca Zingaretti? A questa domanda ha risposto il produttore Carlo Degli Espositi: “Non faccio mai programmi, fare le scelte dentro le situazioni è sempre la scelta più giusta. Sono un situazionista. Comunque, sono convinto e certo che Montalbano sarà eterno”.