Luca Zingaretti, incidente in scooter a Roma: paura per l’attore

Incidente per Luca Zingaretti a Roma: come sta ora l’attore

Grosso spavento per Luca Zingaretti. L’amato Commissario Montalbano è stato investito da un’auto mentre si trovava in sella al suo scooter. L’incidente è avvenuto a Roma, più precisamente a Cola di Rienzo, nel quartiere Prati. Come racconta Il Messaggero, il marito di Luisa Ranieri è stato catapultato a terra dopo l’impatto, con il suo scooter Kimko People che ha subito gravi danni. Nessuna conseguenza per il 58enne, che è stato prontamente soccorso dal guidatore. Zingaretti non si è recato in ospedale ed è poi rientrato nella sua abitazione in taxi.

Nessuno si è fatto male nell’incidente in via Cola di Rienzo

Sul posto sono prontamente intervenuti gli agenti del I gruppo della Polizia Locale di Roma Capitale che stanno ora ricostruendo la dinamica dell’incidente in cui nessuno è rimasto ferito. Zingaretti in sella al suo scooter è stato investito da una Nissan Note guidata da un 61enne in piazza Cola di Rienzo, all’altezza di via Ezio, nel quartiere Prati.

Luca Zingaretti sempre diviso tra famiglia e lavoro

Di recente Luca Zingaretti è stato ospite di Danza con me, il programma di Roberto Bolle in onda su Rai Uno il 1 gennaio. L’attore ha trascorso le recenti festività natalizie in compagnia della moglie Luisa Ranieri e delle figlie Emma e Bianca.